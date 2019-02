A resposta de Ricciardi às descrições de Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho: "Quem é que imagina um homem como Ricciardi, de joelhos, a pedir desculpa"?

A RESPOSTA DE RICCIARDI

"As passagens que o dr. Bruno de Carvalho faz no livro a meu respeito são as três falsas e inventadas. Na altura em que o dr. Bruno de Carvalho ainda era presidente, eu disse que só lhe via dois destinos: ou ser arrastado para um processo criminal e recolher à cadeia ou ser internado numa casa para tratamento psiquiátrico. Infelizmente, das duas alternativas, a segunda já não vai ser possível, porque ele já foi arrastado para um processo criminal e, brevemente, como tudo indica, irá dar entrada na cadeia."