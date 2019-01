Câmara do Seixal paga horas extraordinárias aos funcionários para fazerem turnos na Festa do Avante!

No Seixal, a indignação de vários trabalhadores está a tornar-se indisfarçável. A perda de paciência deve-se, conforme confidenciaram fontes locais e de acordo com documentação a que a VISÃO teve acesso, ao alegado tratamento de exceção que a câmara municipal tem concedido à Festa do Avante!.

Em causa está o pagamento de horas extraordinárias a funcionários da autarquia, para que estes trabalhem no apoio à festa organizada pelo PCP desde 1976, que passou a ter lugar na Quinta da Atalaia (freguesia de Amora) a partir de 1990. Todos os anos, no primeiro fim de semana de setembro, são recrutados cerca de 50 efetivos com vínculo ao município - de pintores a serralheiros, de jardineiros a trabalhadores do tratamento das águas, passando, entre outros, por assistentes técnicos/administrativos -, sobretudo para controlarem o trânsito.

O executivo local, chefiado por Joaquim Santos, não nega o recurso a este expediente, mas recusa divulgar os meios e os montantes envolvidos no apoio à iniciativa comunista.

