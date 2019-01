Plástico descartável a caminho do fim na administração pública

"No Ministério do Ambiente já ninguém está a usar garrafas de plástico nem palhinhas nem palhetas nem copos de café de plástico e o mesmo estará certamente a acontecer em toda a administração pública", disse, em declarações à Lusa, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Desde o dia 1 de janeiro que estão proibidos todos os concursos públicos de aquisição de material para a administração e empresas públicas, mas o ministro admite que haja ainda 'stocks' por gastar e que "alguns departamentos" ainda os possam estar a usar, mas "certamente que está mesmo a acabar".

Em outubro de 2018, o Governo aprovou uma resolução para reduzir o consumo de plástico e papel na administração pública para promover "a redução da produção de resíduos, bem como a sua reutilização e reciclagem, com vista ao sucesso na transição para uma economia circular", um modelo assente na reutilização e na redução do consumo e desperdício.

No compromisso assumido pelo executivo estão abrangidos copos para café, água ou outras bebidas, pratos e taças, talheres, palhinhas e palhetas de plástico, garrafas (exceto das máquinas automáticas), devendo privilegiar-se garrafas reutilizáveis e pontos de enchimento de água da torneira.

Os sacos de plástico também terão de ser substituídos por embalagens de papel, com exceção dos sacos para lixo indiferenciado.

com Lusa