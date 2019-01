PSD: O que eles têm dito depois do desafio de Montenegro a Rui Rio

"Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto, não se justifique atrás de questões formais, o tempo é de confronto político."

Luís Montenegro, ex-líder parlamentar do PSD, desafiando Rui Rio a marcar eleições diretas 11-01-2019

"Já não estamos a viver uma situação normal. Houve uma brutal e grave alteração de circunstâncias em relação à eleição de há um ano (...). É preciso e urgente mudar este estado de coisas, é preciso salvar o PSD do caminho para o abismo em que ele está mergulhado."

Luís Montenegro 11-01-2019

"Estou aqui para ser o adversário que António Costa não teve. (...) Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD, convidando o doutor Rui Rio a marcar já diretas."

Luís Montenegro 11-01-2019

"Na sequência do discurso que ouvimos do doutor Luís Montenegro fiquei extraordinariamente surpreendida pelo tom de vacuidade, politiqueiro, de quem só diz mal. Não vimos ali expressa uma única ideia e isso deixa-me extraordinariamente triste porque esta direção tinha inaugurado uma maneira diferente de fazer política."

Isabel Meirelles, vice-presidente do PSD 11-01-2019

"Espero que isto sejam apenas momentos em que as pessoas querem afirmar, legitimamente, as suas convicções, as suas determinações, mas não para lançarmos o partido numa barafunda total a quatro meses de eleições."

Álvaro Amaro, deputado do PSD 11-01-2019

"Eu vou responder, naturalmente, não vou fazer de conta que nada está a acontecer, seria uma grande hipocrisia. Agora eu fui corredor de cem metros, mas quando tinha 20 anos de idade, agora é mais meio fundo e fundo, portanto, com calma e na devida altura."

Rui Rio, presidente do PSD 11-01-2019

"A vida do PSD é com o PSD."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, após um encontro com o líder do PSD Rui Rio 11-01-2019

"Este é um partido político, não é um partido de interesses nem é um partido de grupos."

Fernando Queiroga, presidente da distrital do PSD de Vila Real 12-01-2019

"Estamos a falar de uma clarificação que não é tática, é política, e que permite que o partido possa encontrar uma solução nova e chegar a eleições europeias e legislativas com outra dinâmica."

Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu e ex-mandatário nacional de Santana Lopes 12-01-2019

"Parece-me absolutamente descabido, desnecessário e altamente prejudicial para o partido o que se está a passar neste momento. Trata-se de politiquice quando estamos a pensar no país, em Portugal e numa alternativa séria."

Maló de Abreu, vice-presidente do PSD 12-01-2019

"Só quero dizer que não me pareceu oportuno, quanto ao timing, e que me pareceu um conteúdo um pouco melodramático, ou patético."

Pinto Balsemão, histórico do PSD, sobre o anúncio da candidatura de Luís Montenegro 12-01-2019

"Abrir uma crise política em pleno período eleitoral, a meio do mandato, sem haver nenhum acontecimento excecional, sinceramente é algo que é inédito e não é bom nem é positivo."

Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, SIC 12-01-2019

"Nunca participei nem participaria em golpes palacianos. Candidatei-me em nome de um projeto para o país, sem nenhuma ambição pessoal, apenas com sentido de missão e disponibilidade para trabalhar honestamente em prol de Portugal."

Rui Rio 12-01-2019

"O ruído interno só beneficia o PS."

Rui Rio

Jornal de Notícias 13-01-2019

"Tenho pena que o doutor Rui Rio não tenha decidido pedir já eleições diretas para que houvesse verdadeiramente uma clarificação neste momento."

Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, Lusa 13-01-2019

"Acho que é preferível a clarificação à paz podre."

Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD, SIC 13-01-2019

"[A iniciativa de Luís Montenegro é uma] tentativa de interrupção já em período de preparação de eleições, o que acentua ainda mais a sua inoportunidade e não escapa também certamente ao julgamento dos militantes e à perceção democrática dos eleitores."

Paulo Mota Pinto, presidente do Conselho Nacional do PSD, Lusa 14-01-2019

"Não contem comigo para andar a animar a comunicação social esta semana com coisas internas."

Rui Rio, quando questionado sobre a data para o conselho nacional para votar a moção de confiança à sua liderança 14-01-2019

"Lamento que o doutor Rui Rio não tenha tido coragem de marcar diretas no PSD. Lamento que o doutor Rui Rio tenha tido medo de ouvir a voz dos militantes."

Luís Montenegro, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa 14-01-2019

"É fundamental respeitar os mandatos. Rui Rio foi eleito há um ano para um mandato de dois que inclui a sua liderança para as eleições europeias e legislativas nacionais."

Mota Amaral, militante histórico do PSD, Lusa 14-01-2019

"Muita gente tem evocado Sá Carneiro. Olhando para o que foi a história e a intervenção de Sá Carneiro, não tenho a minha dúvida de que, se estivesse na minha posição, faria o mesmo e se estivesse na posição de Rui Rio teria aceitado o desafio e marcado eleições diretas."

Luís Montenegro, TVI 14-01-2019

"Estou muito à vontade para dizer que o doutor Rui Rio não tem que fazer de mim nenhum Cristo da política portuguesa. Sairei pelo meu próprio pé das listas, não sendo candidato novamente."

Hugo Soares, ex-líder parlamentar do PSD, TSF 15-01-2019

Parece que estamos a lidar com um bando de cobardes."

Mota Amaral, militante histórico do PSD, i, 16-01-2019

"É lamentável que desde que tomou posse, o doutor Rui Rio tenha sido confrontado constantemente com críticos de dentro do partido."

Rui Rocha, presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Leiria, Lusa 16-01-2019

"[Rui Rio escolheu] o caminho mais fácil para vencer esta disputa interna [ao pedir uma moção de confiança ao Conselho Nacional]. [Luís Montenegro] não desafiou nem o Conselho Nacional, nem a Comissão Política. Desafiou o líder do partido."

Miguel Relvas, ex-dirigente do PSD, TSF 16-01-2019