Crónica da longa noite do PSD: Rio: “Não sou candidato a sondagens”

1ª Parte – Lanche

Houve um tempo em que o PCP era ostracizado na praça pública e pelos seus adversários políticos por obrigar os militantes a votar de braço no ar nas decisões tomadas dentro do “partido com paredes de vidro”, como lhe chamou o histórico secretário-geral Álvaro Cunhal. Aludia-se à falta de liberdade, transparência e democracia interna dos comunistas, mas, como se percebe agora pelo clima vivido no PSD, a legitimidade do braço no ar depende dos homens e das suas circunstâncias.

Rui Rio chegou à reunião do Conselho Nacional do partido, no Porto, desafiando uma máxima de sabedoria popular, mas de ciência incerta: aquela que diz que não se deve regressar a um lugar onde já se foi feliz. E ele já foi feliz, antes de o saber, na unidade hoteleira que escolheu para tentar derrotar, olhos nos olhos, a oposição interna. Como disse no início da sua intervenção perante os conselheiros nacionais, foi naquele mesmo hotel que começou a sua caminhada para conquistar a presidência da Câmara do Porto. Mas ele, que é homem das contas, dizia não ter, à chegada, a contabilidade feita.

As circunstâncias estão a anos luz desse tempo. Mas o homem é o mesmo. O mesmo que, numa tese de doutoramento recente sobre os profissionais da política, deixou a entender ao investigador que acredita na repetição de um modelo. Ou seja, considera que lhe vai acontecer na liderança do PSD o mesmo que ocorreu no Porto: primeiro estranha-se, depois entranha-se. À hora do lanche desta quinta, 17, os dirigentes do partido preparavam-se para uma longa noite, talvez madrugada, que acabará certamente indigesta para alguns. O eurodeputado Paulo Rangel pediu “transparência” e “voto de braço no ar”, o contrário do que pedem os adversários de Rio. O líder do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque defende uma “clarificação”, mas, na verdade, as trincheiras estão mais ou menos definidas há vários dias. Luís Montenegro, besta negra ou alma grande deste momento, consoante as perspetivas, até decidiu trabalhar no seu escritório do Porto, a poucas centenas de metros do local da reunião, mas quem acreditava que ele conseguisse trabalhar num clima destes? Ao final da tarde, o deputado ainda admitia que o chamassem para falar num órgão no qual não se senta. Às 18.10 chegava ao hotel Luís Filipe Menezes, que proferira declarações afetuosas em relação a Montenegro. Do adversário atual ao arqui-inimigo de outrora, não se pode dizer que o PSD de Rio não queira fazer a caça a todos os fantasmas. À vista e sem secretismos.

Na sua intervenção inicial, Rio fez o balanço do que já leva de liderança e lembrou aos mais distraídos: sondagens perdeu-as quase todas, eleições ganhou-as. “Não sou candidato a sondagens”, reforçou, para bom entendedor, acusando a oposição interna de optar por uma estratégia “irresponsável” e, provavelmente, estender um “tapete vermelho” a António Costa.

Enquanto Bruno Vitorino, líder do PSD-Setúbal, assumia as despesas de levantar incidentes processuais, entre os conselheiros nacionais existia uma certa inquietação. “Alguns deputados do meu tempo, queixam-se da falta de mimo desta direção. Estavam habituados a isso e sentem muito a ausência do líder nas concelhias e nas secções, lamentando que a atitude seja muito institucional e distante”, explicou à VISÃO o antigo parlamentar (2001-2004) e agora observador nesta reunião, Fernando Charrua. O professor que ficou conhecido por uma célebre anedota a propósito de José Sócrates, o que lhe valeu um processo disciplinar, resume: “O clima é de alguma tensão, mas tal não significa que as pessoas estejam, na maioria, inclinadas para derrubar Rui Rio. Querem mais miminhos, é um facto, mas não olham para Montenegro como solução. Mas se houver uma face oculta nos bastidores, pode ser que o caso mude de figura”, advertiu. Eram quase sete horas quando Fernando Charrua saiu para fumar. Adivinhava-se que a reunião durasse, na melhor das hipóteses, mais seis horas. Havia 75 intervenções previstas e arredar pé não fazia parte dos planos. Como amanhecerá o PSD?, é a pergunta que todos fazem nos corredores.