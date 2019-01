Pedro Rodrigues sugere às distritais revoltosas que se demitam caso a moção de confiança passe

Antigo presidente da JSD, que Rio chamou para estudar a reforma do sistema político e do funcionamento do PSD, diz que a aprovação do texto que irá a votos na quinta-feira será uma "derrota política" para aqueles que abriram uma crise no partido, especialmente para Montenegro