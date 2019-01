Um ano de Rui Rio em 40 frases

"[O atual governo terá com a nova liderança do PSD uma] oposição firme e atenta, mas não demagógica ou populista. [O partido] não foi fundado para ser um clube de amigos ou uma agremiação de interesses ou de grupos."

Rui Rio, no discurso de vitória nas eleições diretas para a liderança do PSD. 13-01-2018

"É preciso namorar bem para que o casamento dê certo. Se namorar mal e prometer à noiva um Ferrari, férias do outro lado do mundo, uma mansão com piscina, e depois não tem nada para lhe dar, o casamento começa logo mal. Aqui é a mesma coisa."

Sobre possíveis acordos com o PS. RTP3, 16-01-2018

"Pode haver ali uma convulsãozita, mas não estou a ver em 89 deputados que haja ali uma quantidade enorme de deputados que diz 'agora não colaboro, agora não exerço a função'. Se isso acontecer, será um epifenómeno, de 2, 3, 4 ou 5...se não tiver 89, hei de ter 80 e tal deputados para cumprir a função para que foram eleitos, ser oposição."

Na véspera da primeira reunião com o grupo parlamentar do partido. 07-03-2018

"Eu serei o melhor candidato a primeiro-ministro não só que a doutora Assunção Cristas, como que o doutor António Costa."

11-03-2018

"Se há coisa que aconteceu foi ter havido uma desproporção brutal entre aquilo que pudesse ser ou que era o problema e aquilo que foi o impacto mediático, que foi de uma desproporção absolutamente exagerada."

Sobre o caso que levou à demissão do antigo secretário-geral do partido, Feliciano Barreiras Duarte. 22-03-2018

"Acho que é muito difícil que este Governo, apoiado pelos partidos da extrema-esquerda, esteja capaz de apresentar um orçamento [para 2019] que possa ir ao encontro dos princípios que o PSD tem defendido e que ao longo destes anos o PS não tem feito."

Lusa/TVI, 27-03-2018

"As eleições não se ganham, perdem-se."

03-04-2018

"Anuncia o ministro das Finanças que não há condições para dar aumentos aos funcionários públicos. (...) Se nós temos uma economia tão pujante, se ele consegue resultados orçamentais tão fantásticos, então isto é tudo tão fantástico e não consegue fazer aquilo que ele mais deseja fazer?"

17-04-2018

"A justiça tem de sofrer uma reforma muito grande, que vai desde pequenos pormenores de processo. Na minha forma de ver, a revisão constitucional é o último passo, mas se fizermos uma reforma grande e profunda -- que não é para fazer em 30 ou 60 dias - haverá um momento, na minha opinião pessoal em que também se terá de mexer na Constituição."

09-05-2018

"Sim, um pouco António Costa no país das maravilhas."

Quando questionado se foi traçado um cenário demasiado cor de rosa pelo secretário-geral do PS, António Costa, no congresso

28-05-2018

"Votar não posso, porque não sou deputado. Mas se votasse, votava como todos sabem [favorável a despenalização da eutanásia]."

30-05-2018

"[Os meus primeiros 100 dias à frente do PSD] Estão em linha com aquilo que eu pensava. (...) Até está calmo para aquilo que eu já passei no passado."

31-05-2018

"Se antes das eleições, este Governo quiser fazer alguma coisa de estrutural [no combate à pobreza], temos toda a disponibilidade para colaborar porque ser oposição é também defender o interesse nacional e não estar sempre a dizer mal de tudo."

15-06-2018

"Já todos os portugueses perceberam que o discurso do milagre económico é uma aldrabice política."

19-06-2018

"Eu recuso-me a liderar um partido em que eu meto, digamos, uma rolha na boca das pessoas e as pessoas não podem falar, desde que as pessoas de forma genuína e sincera deem a sua opinião sobre o que quer que seja, eu acho que o 25 de abril se fez para isso, para as pessoas poderem falar."

22-06-2018

"É justo contar o tempo todo, porque os salários dos professores não são elevadíssimos [mas] ninguém deve pôr em causa o equilíbrio das finanças públicas."

27-06-2018

"Está uma estrada aberta para essa cooperação que tem já muitos anos, como todos sabemos. Pronto, tem os seus acidentes de percurso, teve um acidente de percurso como todos sabemos e não vale a pena naturalmente escondê-lo, mas uma vez ultrapassado temos é que trabalhar e estreitar ainda mais os laços."

Após um encontro com o Presidente de Angola, João Lourenço, em Luanda. 28-06-2018

"O dr. Santana Lopes faz parte da história do PSD e faz parte muito mais por bons episódios e bons motivos do que por motivos menos bons, isso é absolutamente inquestionável. Portanto é, como agora se diz, um ativo que o partido perde, se ele sair."

Comentando a decisão de Santana Lopes de deixar o PSD. 02-07-2018

"O Bloco Central só faz sentido numa situação absolutamente extraordinária do país. Neste momento não se vive, nem prevejo que se venha a viver depois das eleições de 2019."

11-07-2019

"É mais fácil passar a mensagem para os portugueses do que para dentro do PSD."

TSF, 12-07-2018

"Acho que temos condições para irmos para as eleições europeias com a ambição de ganhar, para irmos para as eleições legislativas de 2019 com a ambição de ganhar e para irmos para as eleições autárquicas de 2021 com a ambição de ganhar em muitos concelhos que, entretanto, perdemos."

16-07-2018

"Eu não sei se todos os portugueses já imaginaram o que isto era se, em vez de um Alberto João Jardim, nós tínhamos tido quatro ou cinco Alberto João Jardins por esse país fora, o que não era Portugal hoje face àquilo que é."

29-07-2018

"Podem esperar sentados, porque vou cumprir o mandato até ao último minuto."

Festa do Pontal

01-09-2018

"Afinal, em Portugal consegue-se roubar material militar da mesma forma que se consegue entrar num jardim para roubar umas galinhas. (...) Os gatunos chegaram à guerra e estava fechada, aproveitaram para levar o que levaram."

Sobre o caso de Tancos. 09-09-2018

"Estou cheiinho de medo dos críticos."

12-09-2018

"Não havendo nenhuma diferença porque é que não continua a Dra. Joana Marques Vidal?"

Sobre a escolha de Lucília Gago para procuradora-geral da República. 21-09-2018

"Considero que à saída do ministro da Defesa, aplica-se aquela frase popular 'mais vale tarde do que nunca', isto sem fazer um juízo de valor, se sabia ou sabia, mas em nome das condições políticas para o desempenho deste cargo."

Sobre a demissão do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, por causa do caso Tancos. 12-10-2018

"Estas medidas todas ao mesmo tempo [no Orçamento do Estado para 2019] são uma orgia orçamental que o Governo pretende fazer em ano de eleições."

20-10-2018

"O Governo propõe que a Assembleia da República vote um Orçamento que tenha um défice de quase 1.000 milhões de euros e coloque no relatório que são só 380 milhões de euros. Isto é um engano."

23-10-2018

"O PSD, como o nome indica, é social-democrata. O partido não é de esquerda, nem de direita, nem é socialista, nem liberal e o partido também não é um albergue espanhol onde cabem cá todos, quanto mais melhor."

26-10-2018

"Claro que mantenho a confiança política [em José Silvano, secretário-geral do PSD]. O caso não é agradável, como é evidente, não é um caso positivo, mas acha que ter uma proposta para o país, discutir o país, debater o país pode ser anulado pelas pequenas questiúnculas que estão constantemente a surgir neste partido e nos outros partidos."

Sobre as falsas presenças no plenário do secretário-geral do PSD, José Silvano. 05-11-2018

"Ich weiss nicht was sie sagen" (em português, "Não sei do que estão a falar")."

Rui Rio, quando questionado sobre o caso de José Silvano. 08-11-2018

"Eu tenho uma vida política e pessoal e distingo muito bem isso. Eu não deixo cair os amigos na minha vida privada. Na minha vida pública, infelizmente, em muitas situações, temos de deixar cair os amigos se eles não se portarem como deve ser, jamais poderia ter dito uma coisa dessas."

14-11-2018

"Se há coisa que ao longo da minha vida eu fiz foi pôr as finanças em ordem, privadas e públicas. (...) É evidente que esse é um temor que se o primeiro-ministro tem, escusa de ter, pode dormir descansado, porque, pela parte do PSD, nunca irá haver, em circunstância alguma, degradação das finanças públicas, bem pelo contrário."

23-11-2018

"Por força daquele que é o andamento da sociedade, o líder partidário é como uma espécie de diretor comercial. Consegue vender o produto com sucesso e está bem não consegue e temos que trocar por um outro diretor comercial."

03-12-2018

"Quando a senhora procuradora [Geral da República] diz ou deixa transparecer que se demite no caso de a Assembleia da República aprovar uma qualquer norma que livre e democraticamente pode aprovar é uma pressão que eu considero inadmissível."

Comentando as declarações proferidas por Lucília Gago, em que defendeu que qualquer alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público seria uma "grave violação do princípio da autonomia"

18-12-2018

"Há uma marca no ano de 2018 que, infelizmente, não podemos esquecer e que temos de melhorar. O Estado, durante este ano, não foi capaz de garantir a segurança das pessoas."

Na mensagem de Boas Festas. 22-12-2018

"Sempre acreditei que Miguel Macedo estava inocente [no processo Vistos Gold]. Conheço-o há muitos anos e nunca o achei capaz de utilizar um cargo público em benefício próprio."

Twitter, 04-01-2019

"A ação social não se faz abolindo as propinas, faz-se através de bolsas de estudo. Aquilo que não é justo, na minha opinião, é que seja grátis para todos, sendo pago por aqueles que não utilizam."

08-01-2019

"A minha estratégia não tem de mudar, é a minha convicção e da direção nacional."

09-01-2019