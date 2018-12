Secretária de Estado da Inclusão foi mãe

A secretária de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, deu à luz uma menina, esta segunda-feira, 17. A bebé chama-se Clara e, tal como a mãe, encontra-se bem. Ana Sofia Antunes é cega congénita e, em 2015, tornou-se o primeiro membro do Governo com este tipo de deficiência. O seu companheiro, e pai de Clara, também é cego.

A governante é o exemplo vivo de inclusão com sucesso de pessoa deficiente: licenciada em Direito, pela Universidade de Lisboa, foi assessora jurídica na Câmara da Capital, entre 2007 e 2013, tendo também assessorado o vereador da Mobilidade, na autarquia. Em 2010, ficou responsável pelo Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa.

Ana Sofia Antunes foi também presidente da ACAPO (Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal) e candidata do PS à Assembleia da República, pelo círculo eleitoral de Lisboa (vive em Vila Franca de Xira).