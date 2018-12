O caso do concurso suspeito que abriu a “Presidência” a vereador de Rui Moreira

Um concurso duvidoso, tipo “fato à medida”, terá permitido a Fernando Paulo, vereador na Câmara do Porto e ex-delfim de Valentim Loureiro em Gondomar, chegar a Diretor Municipal da Presidência, em 2014. Na edição desta semana, a VISÃO publica o relato inédito deste caso. E conta os bastidores da ascensão e influência de um novo poder na sombra de Rui Moreira e da “gondomarização” em curso na segunda autarquia do País.

O vereador da Educação, Habitação e Coesão Social da Câmara do Porto e presidente da empresa municipal Domus Social terá entrado na autarquia, em 2014, através de um concurso público suspeito. Fernando Paulo terá acedido ao cargo Diretor Municipal da Presidência, na dependência direta de Rui Moreira, com um ordenado bruto superior a 4500 euros, através de um procedimento concursal “feito à medida”. O mapa de pessoal do município foi alterado meses antes permitindo que o perfil exigido para o cargo contemplasse uma “licenciatura em Filosofia e áreas afins”, precisamente a área de formação do agora vereador.

Três juristas analisaram o essencial da documentação deste concurso a pedido da VISÃO e coincidem na avaliação: terão sido cometidas várias irregularidades e ilegalidades neste processo. Quando foi designado para o cargo, Fernando Paulo, antigo vereador de Valentim Loureiro em Gondomar durante 19 anos, já estava aposentado desde 2005, aos 37 anos, tendo-lhe sido atribuída, ao abrigo do antigo Estatuto dos Eleitos Locais, uma subvenção mensal vitalícia de 1911 euros.