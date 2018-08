Ex-presidente da Fundação "O Século" suspeito de gastar dinheiro da IPSS em casas de strip

Uma análise aos registos das contas bancárias da Fundação “O Século” mostra que Emanuel Martins, já constituído arguido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra por suspeitas de abuso de poder e de peculato (uso dos dinheiros públicos para fins privados), terá recorrido ao dinheiro da Fundação para, entre outras coisas, pagar hotéis e casas de animação noturna em Lisboa.

Estas despesas estão a ser investigadas pelo Ministério Público, tal como os cerca de 10 mil euros que Emanuel Martins terá gastado, no espaço de um ano e meio, na iTunes Store, a loja virtual que vende músicas, livros, filmes ou séries.

Contactado pela VISÃO, o ex-presidente daquela IPSS defende-se assim: “Fiz sempre o que achei que era melhor para a Fundação. Já disse ao Ministério Público o que tinha a dizer sobre essas despesas. Tenho a certeza de que aquilo que gastei não foi para me servir a mim, mas para servir a Fundação. O resto foram despesas que assumi e que deveriam ter sido refletidas nas contas, se elas não estivessem atrasadas.”

Outra das ações do ex-presidente da Fundação que está a ser investigada tem a ver com um adiantamento de 2 milhões de euros dado pela Bristish Petroleum (BP Portugal), em 2016, numa altura em que Emanuel Martins viu refutado um pedido de empréstimo desse montante junto do BCP. A Câmara Municipal de Lisboa cedeu, em 2014, a exploração de um posto de combustível à fundação, como contrapartida pela perda das receitas da Feira Popular. Ao pedir o adiantamento dos 2 milhões de euros à BP, que gere esse posto de combustível, Emanuel Martins terá condenado a Fundação "O Século" a perder rendas futuras no valor de 3,5 milhões de euros.

