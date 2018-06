Trump mostrou que sabe quem é Cristiano Ronaldo e Marcelo explicou-lhe que Portugal não como a América

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou hoje o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, pelo facto de se ir encontrar com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerando que "são boas notícias".

Marcelo Rebelo de Sousa falava no início de um encontro com o Presidente dos Estados Unidos da América na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, após ouvir Donald Trump defender que as tarifas alfandegárias sobre importações de aço e de alumínio da União Europeia, do México e do Canadá "têm sido incríveis" para a economia norte-americana.

Numa altura em que a comunicação social estava prestes a sair da sala, o Presidente português observou apenas: "Vai encontrar-se com o Presidente Juncker, isso são boas notícias. São boas notícias".

Nestas declarações aos jornalistas, em que Trump falou sobre as relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos, mas respondeu a vários questões sobre assuntos internos, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu-o também defender a necessidade de "fronteiras fortes".

"Eu acho que é bom para nós", disse o Presidente norte-americano e, virando-se para Marcelo Rebelo de Sousa, comentou: "Eu nem sequer sei o que pensa sobre isso".

O Presidente português pareceu expressar discordância, abanando ligeiramente a cabeça, enquanto Trump prosseguia: "Eu acho que fronteiras fortes e ausência de crime, isso somos nós".

Antes de se reunirem a sós, os chefes de estado prestaram declarações conjuntas aos jornalistas, declarações estas marcadas pelo tom e ar descontraído de ambos os líderes.

Donald Trump começou por referir que “Portugal é muito importante” para os Estados Unidos e em tom de brincadeira, depois de afirmar que não sabia se iria estar presente no Mundial, na Rússia, questionou Marcelo: “E se o Cristiano concorrer contra o presidente?”. Ao que o líder português respondeu: “Portugal não é os Estados Unidos”.