Ano letivo a acabar, greves a começar

Em conferência de imprensa, em Lisboa, o secretário geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, que falava em nome das 10 estruturas sindicais que convocam as greves, adiantou que a greve às avaliações, entre 18 a 29 de junho, poderá estender-se até 15 de julho, se "o problema não estiver resolvido".

Os sindicatos admitem também, se o Governo persistir na posição de não contar todo o tempo de serviço congelado, uma greve ao primeiro dia de aulas do próximo ano letivo, a 14 de setembro, e quatro dias de greve na semana de 05 de outubro, feriado nacional que coincide com a celebração do Dia Mundial do Professor.

CALENDÁRIOS

Provas de aferição do ensino básico

8 de junho

5.º ano: Português; Português Segunda Língua

12 de junho

8.º ano: Matemática

15 de junho

2.º ano: Português e Estudo do Meio

18 de junho

2.º ano: Matemática e Estudo do Meio

Provas finais de ciclo (primeira fase)

19 de junho

9.º ano: Português Língua Não Materna

22 de junho

9.º ano: Português; Português Segunda Língua

27 de junho

9.º ano: Matemática

13 de julho : Afixação dos resultados

Provas finais de ciclo (segunda fase)

19 de julho

9.º ano: Português Língua Não Materna

20 de julho

9.º ano: Português; Português Segunda Língua

23 de julho

9.º ano: Matemática

3 de agosto : Afixação dos resultados

Exames nacionais do ensino secundário (primeira fase)

18 de junho

11.º ano: Filosofia

19 de junho

11.º ano: Latim A

12.º ano: Português; Português Segunda Língua; Português Língua Não Materna

21 de junho

11.º ano: Física e Química A; Geografia A; História da Cultura e das Artes

22 de junho

11.º ano: História B

12.º ano: Desenho A; História A

25 de junho

11.º ano: Matemática B; Matemática Aplicada às Ciências Sociais

12.º ano: Matemática A

26 de junho

11.º ano: Biologia e Geologia; Economia A; Inglês; Francês; Espanhol; Alemão

27 de junho

11.º ano: Geometria Descritiva A; Literatura Portuguesa

12 de julho : Afixação dos resultados

Exames nacionais do ensino secundário (segunda fase)

18 de julho

11.º ano: Física e Química A; Economia A; História da Cultura e das Artes; Literatura Portuguesa; Latim A

19 de julho

11.º ano: Filosofia

12.º ano: Português; Português Segunda Língua; Português Língua Não Materna

20 de julho

11.º ano: Matemática B; Matemática Aplicada às Ciências Sociais; História B; Alemão; Inglês; Espanhol; Francês

12.º ano: Matemática A

23 de julho

11.º ano: Geometria A; Geometria Descritiva A; Biologia e Geologia

12.º ano: História A; Desenho A

3 de agosto : Afixação dos resultados

Acesso ao ensino superior

De 18 de julho a 7 de agosto

Apresentação da candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso

10 de setembro

Divulgação dos resultados da 1.ª fase do concurso nacional de acesso

De 10 a 21 de setembro

Apresentação da candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso

12 de outubro

Divulgação dos resultados da 2.ª fase do concurso nacional de acesso