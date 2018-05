"Pedro Nuno Santos destacou-se dos outros delfins do PS"

Este domingo, no Exposalão Batalha, termina o conclave do PS. Um congresso com pouca história, sem grandes novidades e bastante confortável para António Costa, cuja liderança só Daniel Adrião questionou. Por isso, olhou-se mais para o futuro e os putativos candidatos a seceretário-geral do partido começaram a marcar terreno. Pedro Nuno Santos fez juras de lealdade aos parceiros de governação, citou Karl Marx e parece ter ganho terreno a potenciais concorrentes como Fernando Medina.