Oficial: Cafôfo é o candidato do PS contra Miguel Albuquerque

As indicações estavam dadas desde que Emanuel Câmara anunciou que seria candidato à presidência do PS-Madeira e este sábado, no 22º Congresso do partido, tornou-se oficial: o independente Paulo Cafôfo foi escolhido pelos socialistas para enfrentar Miguel Albuquerque nas eleições regionais da Madeira no próximo ano.

Esta tarde, quando discursou, Câmara lançou o nome do presidente da Câmara Municipal do Funchal e, quando terminou a intervenção, o presidente do partido, Carlos César, confirmou que seria Cafôfo a avançar em 2019. Por sua vez, o próprio, chamado ao palco do conclave, atirou: Serei o candidato do PS à presidência do Governo Regional da Madeira!"

O professor de História, eleito pela primeira vez para a autarquia funchalense em 2013 (numa coligação que reunia os apoios do PS, Bloco de Esquerda, Nova Democracia, Partido da Terra, Partido Trabalhista e PAN e reeleito no ano passado com um entendimento que agregava PS, BE, JPP, PDR e Nós, Cidadãos!), por sua vez, notou que é chegada a "hora" de haver "um novo rumo" na Madeira e vaticinou que vencerá o atual líder regional, Miguel Albuquerque (PSD).

Dirigindo-se a António Costa, afirmou que quer que o secretário-geral do PS fique "na História" como o primeiro líder em cujo mandato o partido venceu as regionais madeirenses.