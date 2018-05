Lesados do BES recordam Costa de que a palavra dada não foi honrada

São cerca de 15 pessoas, na sua maioria emigrantes em França e na Suíça, que se juntaram em frente ao local onde se realiza o 22º Congresso do Partido Socialista. António Costa e Carlos César são os mais visados nesta manifestação de lesados do BES, que acusam os governantes de não cumprirem com a palavra dada na altura em que eram oposição. Veja o vídeo.