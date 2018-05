Sócrates em entrevista à VISÃO: "O programa da direita é a Operação Marquês"

Passavam três minutos da hora combinada quando, na segunda-feira, 21, José Sócrates, de óculos de sol, fato azul, mangas da camisa desabotoadas e sem gravata, chegou ao local de encontro, no Vip Executive Art's Hotel, a 2 200 metros da rua onde reside, no Parque das Nações, em Lisboa. Na primeira entrevista desde que anunciou o fim de 37 anos de militância no PS, e na semana em que os socialistas se reúnem em congresso, na Batalha, o antigo primeiro-ministro, 60 anos, defendeu-se das acusações feitas na Operação Marquês e repudiou a ideia de que haja algum juízo ético a fazer sobre si ou sobre membros dos seus governos (como Manuel Pinho) visados noutras investigações conduzidas pelo Ministério Público.

Em 2 horas e 54 minutos bastante acesos, Sócrates criticou o PSD por esgotar o discurso com o processo em que é acusado de 31 crimes, equiparou-se a Lula da Silva como vítima de um processo politizado, apontou o dedo ao PS por ter sido "cúmplice" dos "abusos" da Justiça, garantiu que há quatro anos "não existe" qualquer relação com António Costa e sublinhou não apreciar o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República, embora o elogie por se ter distanciado de Aníbal Cavaco Silva.