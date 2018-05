Movimento de apoio a Sócrates organiza "almoço de confraternização"

Está convocada a primeira ação de apoio a José Sócrates desde que os principais dirigentes socialistas, em bloco, decidiram demarcar-se do antigo primeiro-ministro (e do seu ex-ministro da Economia Manuel Pinho), precipitando o pedido de desfiliação do PS. Alguns membros do Movimento Cívico José Sócrates Sempre estão a convocar militantes e simpatizantes para um "almoço de confraternização", marcado para o próximo dia 20, domingo, no restaurante Lisboa Marina, no Parque das Nações.

Ana Lúcia Vasques, uma das promotoras do evento, diz à VISÃO que o almoço "não se reporta aos últimos acontecimentos", isto é, ao facto de a cúpula de António Costa ter isolado José Sócrates, embora se diga "pessoalmente desagradada" com o facto de a direção socialista ter deixado cair o antigo primeiro-ministro. "Este almoço não tem nenhuma motivação especial. Está na linha de todos os outros que já existiram", sublinha a militante de Vila do Conde, que assegura que o convite a Sócrates já foi formulado, embora ainda esteja à espera de resposta.

A iniciativa, antecipa Ana Lúcia Vasques, poderá ter entre 200 e 300 participantes e o preço do almoço, de acordo com a mensagem que está a circular nas redes sociais, será de 20 euros.