Deputado do PSD Paulo Neves mudou morada de Lisboa para a Madeira meses antes de ser eleito

Deputado eleito pelo círculo eleitoral da Madeira em 2015, Paulo Neves declarou, quando assumiu funções, residir na Madeira apesar de viver desde 1986 - ano em que veio estudar para a capital - em Lisboa. A morada que entregou aos serviços da Assembleia da República foi a que tinha registada nas Finanças. No entanto, a VISÃO apurou que essa morada foi alterada meses antes das eleições legislativas que o elegeram: pouco depois de Miguel Albuquerque tomar posse como líder do PSD-Madeira, Paulo Neves passou a morada fiscal de Lisboa para a Madeira. O deputado confirma esta alteração e explica as razões: “Assim que me apercebi de que para ter o dístico de morador no meu carro não precisava de ter a morada fiscal em Lisboa, alterei-a para a Madeira.” A mudança de morada “não aconteceu para ganhar mais dinheiro em subsídios”, garante.

