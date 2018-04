António Costa lança recados a políticos, juízes e jornalistas

Na sessão inaugural do VISÃO Fest, iniciativa que assinalou, no renovado Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, os 25 anos da VISÃO, o primeiro-ministro, António Costa, reiterou uma ideia que já fora o título do texto de uma entrevista concedida recentemente à nossa revista: “O Bloco Central empobrece a democracia.” Explicando melhor, “não porque tenha alguma coisa a diabolizar nalgum partido, porque não diabolizo nenhum; não porque não possa haver circunstâncias absolutamente excecionais onde possa ser necessário uma solução desse tipo; mas porque, como regra normal de funcionamento da democracia, é bom que em cada eleição os cidadãos possam votar pela continuidade ou pela mudança.” A intervenção, que enviou vários recados a diversos destinatários, dos políticos aos juízes e aos jornalistas, durou exatamente 22 minutos e aflorou temas que vão desde a política à justiça e dos média às redes sociais. Veja, na íntegra, a intervenção de António Costa