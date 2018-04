25 frases de Rui Rio em 100 dias à frente do PSD

"[O atual Governo terá com a nova liderança do PSD uma] oposição firme e atenta, mas não demagógica ou populista. [O partido] não foi fundado para ser um clube de amigos ou uma agremiação de interesses ou de grupos."

Discurso de vitória nas eleições diretas para a liderança do PSD

13-01-2018

"Entre o CDS, o PSD e o PS há traços comuns que o país ganhava muito que fossem aproveitados no sentido do interesse nacional e não incentivar às vezes diferenças artificiais só para parecer muito diferente. O país tem perdido com isso."

RTP, 16-01-2018

"Eu não sou do PSD, eu sou do partido do Dr. Sá Carneiro."

RTP, 16-01-2018

"É preciso namorar bem para que o casamento dê certo. Se namorar mal e prometer à noiva um Ferrari, férias do outro lado do mundo, uma mansão com piscina, e depois não tem nada para lhe dar, o casamento começa logo mal. Aqui é a mesma coisa."

Sobre possíveis acordos com o PS

RTP, 16-01-2018

"Uma coisa é estarmos disponíveis para dialogar democraticamente com os outros e cooperarmos na busca de soluções para os graves problemas nacionais, que, de outra forma, não é possível resolver. Coisa diferente é estarmos disponíveis para nos subordinarmos aos interesses dos outros."

16-02-2018

"O atual Governo - ao estar amarrado aos seus compromissos com a esquerda adversária da iniciativa privada, aliada do aumento da despesa e do endividamento público, avessa a uma política promotora da poupança, crítica da União Europeia, inimiga da moeda única e contrária à nossa presença na NATO - é um Governo incapaz de conseguir governar tendo o futuro como prioridade nacional."

18-02-2018

"Sim, pode ser uma nova fase, na exata medida em que há da minha parte, como disse ao longo da campanha, no congresso e até antes, como português, sempre achei que os partidos devem fazer um esforço por procurar aquilo que os possa unir em torno do interesse nacional."

20-02-2018

"Os deputados são 89, à partida contamos com 89. Aqueles que não quiserem colaborar assumem essa responsabilidade de não colaborar, vou trabalhar com todos aqueles que quiserem trabalhar."

26-02-2018

"É verdade que é sempre mais fácil fazer oposição quando a economia corre mal do que quando a economia não corre mal, mas em primeiro lugar a economia não está a correr tão bem assim e há oposição para lá da economia, há vida para lá da economia, há país para lá da economia."

01-03-2018

"Há uma coisa que nos une, é sermos oposição ao atual Governo e à atual solução governativa, mas segue cada um o seu caminho, na hora de haver eleições poder-se-á falar nisso [coligações pré ou pós-eleitorais], mas não falámos sobre isso."

Após reunião com Assunção Cristas

01-03-2018

"Pode haver ali uma convulsãozita, mas não estou a ver em 89 deputados que haja ali uma quantidade enorme de deputados que diz 'agora não colaboro, agora não exerço a função'. Se isso acontecer, será um epifenómeno, de 2, 3, 4 ou 5...se não tiver 89, hei de ter 80 e tal deputados para cumprir a função para que foram eleitos, ser oposição."

Rui Rio

07-03-2018

"Em 89 deputados cada um diz o que sente, não é por um dizer uma coisa que isso possa fazer regra. Naquilo que é o traço comum da reunião, eu não vejo como é que a reunião pudesse correr melhor, há lideres que gostam muito que se levantem todos a bater-lhe palmas, não é propriamente o meu estilo."

08-03-2018

"O meu estilo é contribuir para resolver os problemas nacionais, não é contribuir para as manchetes do jornal do dia a seguir."

09-03-2018

"Eu serei o melhor candidato a primeiro-ministro não só que a doutora Assunção Cristas, como que o doutor António Costa."

11-03-2018

"É inequívoco que ele [Feliciano Barreiras Duarte] fez referência a um aspeto do seu currículo que não era preciso e corrigiu, é esta informação que eu tenho e ele deu essa informação à comunicação social."

11-03-2018

"Se há coisa que aconteceu [no caso Feliciano Barreiras Duarte] foi ter havido uma desproporção brutal entre aquilo que pudesse ser ou que era o problema e aquilo que foi o impacto mediático, que foi de uma desproporção absolutamente exagerada."

Lusa, 22-03-2018

"[A presença de membros do Governo] na limpeza [das florestas], no sábado, tem algum mérito, na sensibilização das pessoas [mas é também] uma fuga para a frente. Perante um relatório que o responsabiliza e muito, [o Governo] faz uma ação de marketing para desviar as atenções."

23-03-2018

"[Será] muito difícil, quase impossível [que o PSD possa votar a favor ou abster-se no próximo Orçamento do Estado do Governo do PS apoiado pela] esquerda das esquerdas."

Lusa/TVI, 27-03-2018

"Aqueles que dizem que o défice é de 3% para atacar o Governo para o ano vão ter um problema: seja qual for o défice, o Governo vai sempre poder dizer que melhorou, mesmo que o défice seja 1,1%, e não é isso que exigimos (...) Queremos que, em 2018, o défice seja menos de 0,9%, substancialmente menos que 0,9%."

Lusa/TVI, 27-03-2018

"E se de repente há uma conjuntura económica que até permite um orçamento português com 3% de 'superavit'? Eu diria: Não quero, baixo a carga fiscal. Prefiro baixar os impostos e ficar com um 'superavit' de 0,5%."

06-04-2018

"Essas tensões entre o Bloco de Esquerda, o PS e, provavelmente, o PCP, é algo que já estava à espera há muito tempo. Não vejo com grande admiração que à medida que nos aproximamos das eleições, eles tenham mais dificuldade em conseguir a estabilidade que até à data conseguiram."

11-04-2018

"Se o Governo e outros partido entenderem que sobre matéria de saúde e Serviço Nacional de Saúde (SNS) há uma reforma estrutural a fazer e pactos a assinar, estamos abertos a todos os acordos estruturais."

17-04-2018

"Anuncia o ministro das Finanças que não há condições para dar aumentos aos funcionários públicos. A pergunta que eu faço é esta: se nós temos uma economia tão pujante, se ele consegue resultados orçamentais tão fantásticos, então isto é tudo tão fantástico e não consegue fazer aquilo que ele mais deseja fazer?"

17-04-2018

"Para mim, pessoalmente, no dia em que faz dois meses em que tomei posse como presidente do PSD, posso fazer um balanço positivo por, ao fim de 60 dias, ter já estes dois acordos assinados com o governo."

18-04-2018

"Quer estejamos no governo, quer na oposição o nosso foco tem de ser Portugal e eu estou contente por Portugal ter ganho [com os acordos com o PS]."

18-04-2018