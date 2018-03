Polícia Judiciária está a fazer buscas na Fundação O Século

A Polícia Judiciária está novamente a fazer buscas na Fundação O Século, com sede no Estoril, por se manterem as suspeitas de má gestão por parte do presidente e do vice-presidente da instituição particular de solidariedade social. A PJ já tinha feito umas primeiras buscas em janeiro e na altura a VISÃO denunciou como Emanuel Martins, presidente da Fundação, era suspeito de usar indevidamente os dinheiros públicos dados à Fundação e de ter contratado uma série de familiares e amigos da Maçonaria.

O presidente e vice-presidente da Fundação estão neste momento apenas a assumir a gestão corrente, depois de na passada quinta-feira, ao fim de várias reuniões do Conselho de Curadores, ter caído o conselho de administração da instituição por demissão de três dos seus cinco administradores. Fontes contactadas pela VISÃO falam de uma situação financeira gravíssima - na semana passada havia apenas 20 mil euros em caixa - que pode comprometer o futuro da Fundação que nasceu em 1927 como Colónia Balnear - e que todos os anos leva centenas de crianças pobres à praia. O Conselho de Curadores está à procura de soluções para a liderança da Fundação e também para resolver o enorme buraco financeiro, dando continuidade à obra social.

Há duas semanas, a VISÃO revelou que, a 31 de dezembro de 2017, a Fundação O Século acumulava dívidas de 4 milhões de euros, entre financiamentos bancários, segurança social dos trabalhadores, fornecedores e IVA. Confrontado pela VISÃO com estes números, Emanuel Martins, o presidente da Fundação que está sob suspeita do Ministério Público, negou tudo.

Entretanto, ao que a VISÃO averiguou, a tensão aumentou nas reuniões do Conselho de Curadores liderado por Rodolfo Crespo. Os seus membros terão ficado chocados com as dívidas da Fundação. Emanuel Martins - que a VISÃO tentou contactar por telefone, mas sem sucesso - terá pedido, em troca da sua saída voluntária, vários salários e o carro da Fundação que conduz diariamente.