José Silvano escolhido para substituir Barreiras Duarte

Um dia depois de Feliciano Barreiras Duarte ter pedido a demissão do cargo de secretário-geral do partido, José Silvano foi anunciado como seu substituto. O anúncio foi feito pela direção do partido através de um comunicado enviado às redações. No entanto, a substituição não será imediata. O nome do deputado de 61 anos terá de ser ratificado pela Comissão Política Nacional antes de ser levado ao próximo Conselho Nacional, que acontece a 28 de março, que terá de aprovar a indicação.

O deputado que está no Parlamento desde o início da legislatura já foi Presidente da Distrital do PSD de Bragança, Presidente da Concelhia de Mirandela, vogal da Comissão Política Nacional do PSD e membro do Conselho Nacional. José Silvano esteve ainda à frente da Câmara Municipal de Mirandela 16 anos, tendo deixado o cargo em dezembro de 2011.

A escolha de José Silvano surge depois de terem sido avançados vários nomes para substituir Feliciano Barreiras Duarte, que renunciou ao cargo depois da polémica em torno do seu currículo. O deputado é pouco conhecido do público em geral mas ganhou alguma notoriedade com a lei do financiamento dos partidos. O presidente do PSD terá ponderado outros nomes - como Adão Silva ou Maló de Abreu -, mas a escolha acabou por recair sobre José Silvano, uma figura que gera menos divisão interna e que se pretende que seja pacífica.