Feliciano Barreiras Duarte sai pelo próprio pé. Adão Silva vai ser o próximo secretário-geral do PSD

A decisão está tomada: Feliciano Barreiras Duarte vai deixar a secretaria-geral do partido. Depois de muita especulação, o deputado vai mesmo deixar o cargo para que foi eleito há precisamente quatro semanas, devido à polémica em torno do seu currículo. À VISÃO, fontes próximas da direção de Rui Rio confirmam que a decisão foi tomada em conjunto pelo presidente e pelo secretário-geral do PSD, que tiveram este domingo a derradeira conversa para acertar os pormenores da saída. Entre outros detalhes, ficou decidido que será Barreiras Duarte a pedir a sua própria demissão, evitando que Rio tenha de lhe indicar a porta da saída. Esta é, assim, a primeira baixa no núcleo duro de Rio.

O escolhido para substituir Feliciano Barreiras Duarte é Adão Silva. O deputado, que é também o primeiro vice-presidente da bancada "laranja", já terá aceitado o convite feito por Rui Rio. O presidente do PSD chegou a ponderar outros nomes - como Emídio Guerreiro, Pedro Alves ou Maló de Abreu -, mas a escolha acabou por recair em Adão Silva, um dos parlamentares mais próximos do presidente do PSD.

O nome de Adão Silva será proposto pelo presidente dos sociais-democratas ao Conselho Nacional, que terá de aprovar a escolha por maioria relativa.

O anúncio da saída Barreiras Duarte será feito entre hoje e amanhã. Segundo apurou a VISÃO, a intenção é que o caso seja resolvido da forma mais célere possível e, uma vez que a decisão já está tomada, a sua oficialização deve estar para breve, não sendo previsível "que passe do dia de amanhã."

A VISÃO tentou falar com Feliciano Barreiras Duarte e com Adão Silva, mas nenhum dos deputados respondeu às tentativas de contacto.

*Com Octávio Lousada Oliveira