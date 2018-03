Assunção Cristas: "O CDS só estará numa coligação com o PSD. Lá o que o PSD vai fazer cabe ao PSD dizer"

"Visto a pele de Ministra da Agricultura se Costa vestir a pele de ministro de José Sócrates, e aí vamos conversar de igual para igual." É desta forma que Assunção Cristas responde a quem, no Governo, a acusa de ser responsável pela liberalização do eucalipto em Portugal. No primeiro dia depois do fim do Congresso do CDS, Assunção Cristas recebeu a VISÃO no seu gabinete para conceder uma grande entrevista que será publicada na edição desta semana, quinta-feira nas bancas. A líder centrista não esconde a ambição de liderar a direita e garante que só aceita coligações com o PSD. Numa indireta aos sociais-democratas, recusa liminarmente participar num bloco central. "Do centro de António Costa mós não fazemos parte", assegura.

