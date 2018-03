"Parece que só quando a VISÃO disse que ia revelar os relatórios é que apareceu a verba para as obras" na Ponte 25 de Abril

Catarina Guerreiro, Editora Executiva da VISÃO e autora do tema que faz capa na VISÃO desta semana esteve no Jornal da Manhã da SIC Notícias a falar sobre os relatórios secretos do LNEC que defendem, há meses, obras urgentes na Ponte 25 de Abril e que estiveram, até ontem, à espera de autorização das Finanças. VEJA O VÍDEO