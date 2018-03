Marcelo: "Espero que as obras comecem rapidamente"

"Para o Governo agir tão depressa é porque considera que realmente se justifica", considera Marcelo Rebelo de Sousa, em reação ao anúncio das obras na Ponte 25 de Abril depois da denúncia da VISÃO

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que o Governo "fez o que devia ter feito" em relação à situação da Ponte 25 de Abril e desaconselhou alarmismos.

"Não sejamos alarmistas. O que há é duas coisas: há um relatório que aponta para urgência em obras - não quer dizer que a ponte esteja a cair; e há o Governo que percebe a urgência e que determina essas obras", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, no final de uma visita a uma fábrica do setor têxtil, em Alfragide, na Amadora.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "mais vale tarde do que nunca" e o facto de as obras se estenderem por dois anos indica "que não há um grau de urgência igual para todas as reparações".

Interrogado se a ação do Governo não poderá ser tardia, o Presidente da República respondeu que "não", acrescentando: "Logo que chegou o relatório - é assim que normalmente se faz, há um relatório técnico, o relatório técnico mostra que há pontos onde é necessário haver intervenções - o Governo decidiu intervir".

"Acho que fez o que devia ter feito. E acho que o parlamento também discutir essa matéria tem toda a lógica", completou.

com Lusa