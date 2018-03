Ponte 25 de Abril vai para obras, após denúncia da VISÃO

O Governo acaba de anunciar uma verba de 18 milhões de euros para proceder a obras urgentes na Ponte 25 de Abril, depois de a VISÃO ter descoberto a existência de um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) dando conta dos graves riscos da travessia sobre o Tejo e não afastando os riscos de colapso.

Imediatamente a seguir a tomar conhecimento da capa da VISÃO desta semana – que chega esta quinta-feira, 8, às bancas, mas que já está impressa e que começou hoje a ser distribuída às dezenas de milhares de assinantes –, o Governo, através da Insfraestruturas de Portugal (IP), anunciou que "vai lançar, no decorrer deste mês, uma empreitada de trabalhos de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril", que liga as duas margens do Rio Tejo (Almada e Lisboa), "com um preço base de 18 milhões de euros e prazo de execução de dois anos".

Amanhã pode ler na VISÃO o conteúdo desse e de outros relatórios secretos que obrigaram o Governo a desbloquear os 18 milhões - uma despesa que aguardava luz verde do Ministério das Finanças há seis meses