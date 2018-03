Ponte 25 de Abril: CDS vai chamar Ministro das Infraestruturas e LNEC ao Parlamento com "caráter de urgência" 

O partido liderado por Assunção Cristas confirmou à VISÃO que vai chamar "com carácter de urgência" ao Parlamento o ministro do Planeamento, Pedro Marques, e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Depois de ter sido confrontado com um relatório secreto do LNEC que alertava para a urgência de haver obras de recuperação da ponte para evitar o seu colapso, o Executivo anunciou esta tarde que ia dar início ao processo de intervenção, disponibilizando uma verba de 18 milhões de euros. O Ministério das Infraestruturas tinha pedido às Finanças a autorização para avançar com as obras há cera de seis meses mas o gabinete de Mário Centeno apenas disponibilizou a verba hoje, já depois de ter tido conhecimento da investigação da VISÃO.

O deputado centrista Hélder Amaral diz que "quando está em causa uma infraestrutura como a Ponte 25 de Abril a tolerância é zero", justificando assim a posição do partido de chamar ao Parlamento os responsáveis envolvidos neste caso. "Queremos que o LNEC explique quais os problemas encontrados e nos apresente os relatórios", explica. Os primeiros avisos foram dados há cerca de dois anos pela Infraestruturas de Portugal e os centristas querem que o Executivo explique a razão para ter "ignorado" os primeiros sinais de alarme. "O CDS quer ouvir o ministro Pedro Marques para entender a razão da demora na resposta: houve ou não houve aqui falha do Governo?". O parlamentar recorda ainda que

Além destes responsáveis, a hipótese de chamar também Mário Centeno não está excluída. "Através das cativações, o ministro das Finanças está a levar o país para o colapso: temos de averiguar se neste caso a política de cativações voltou a vigorar", afirma ainda Hélder Amaral. "Parece haver um rosto para isto tudo...", conclui.

Esta quinta-feira, o CDS vai dar, da parte da manhã, uma conferência de imprensa para formalizar a chamada dos responsáveis ao Parlamento com carácter de urgência.