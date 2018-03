Passos vai dar aulas no ISCSP e reencontra Seguro

Pedro Passos Coelho vai dar aulas na área da Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa (UL). Segundo apurou a VISÃO junto de fontes do instituto, o convite foi formulado pela direção da faculdade liderada pelo ex-deputado do PSD Manuel Meirinho e já terá sido aceite pelo ex-primeiro-ministro, que renunciou no final de fevereiro ao seu mandato de deputado.

A decisão obteve luz verde do Conselho Científico do ISCSP, presidido por Heitor Romana, sendo que o antecessor de Rui Rio à frente dos sociais-democratas deverá também ficar associado a disciplinas (relacionadas, essencialmente, com economia) lecionadas em mestrados e doutoramentos naquela faculdade.

Curioso será também o "reencontro" no universo académico com António José Seguro, uma vez que o ex-secretário-geral do PS, com o qual Passos travou vários debates no Parlamento e que deixou a política ativa desde que António Costa o bateu nas primárias de 2014, é professor auxiliar na instituição situada no Pólo Universitário da Ajuda.

Entre o leque de docentes do ISCSP contam-se também o antigo presidente do Tribunal de Contas Guilherme d'Oliveira Martins, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, o ex-ministro da Administração Interna Rui Pereira, o ex-secretário de Estado da Cultura António de Sousa Lara e António Rebelo de Sousa, irmão do atual Presidente da República.

Em março de 2013, ainda sob o programa de assistência económica e financeira, Passos foi recebido por algumas dezenas de alunos dos ISCSP que gritavam "demissão, demissão" e a direção da faculdade foi forçada a apertar as medidas de proteção ao então chefe do Executivo.