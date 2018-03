Não é só a gestão da 'O Sonho' que está sob suspeita. Também as IPSS 'Os “Pirilampos' e 'A Joaninha' estão a ser investigadas

A Polícia Judiciária de Setúbal fez buscas na passada sexta-feira nestas três instituições. O único arguido do processo é presidente das três. É suspeito de vender bens doados e de fazer dinheiro com a revenda de um infantário privado a uma destas IPSS

Reprodução SIC Notícias

Florival Cardoso é o presidente da associação “O Sonho”, da instituição “Os Pirilampos” e da associação “A Joaninha” – todas do concelho de Setúbal. As suspeitas de má gestão das três instituições particulares de solidariedade social (IPSS) a que preside levaram a que fosse constituído arguido, na passada sexta-feira, no decorrer de uma operação de buscas da Polícia Judiciária de Setúbal. É até à data o único arguido do processo que está a ser coordenado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal e acompanhado pelo Instituto da Segurança Social.

O arguido, de acordo com informações recolhidas pela VISÃO, é suspeito de vender electrodomésticos, móveis e outros bens doados às instituições e de se apropriar desse dinheiro; suspeito de usar o carro de uma das IPSS ao fim-de-semana e em outras horas extra-serviço; e suspeito de ter feito negócio ao comprar a título pessoal um infantário privado que depois revendeu a uma destas três instituições. Está ainda a ser investigada a hipótese de ter falsificado documentos para obter subsídios ilegalmente.

Em causa estão suspeitas de fraude na obtenção de subsídios, peculato de uso (por uso de um veículo que só lhe era acessível por causa das suas funções), peculato (apropriação de bens públicos para fins privados), participação económica em negócio e falsificação de documentos.

A denúncia que deu origem ao inquérito partiu de antigos elementos dos órgãos sociais das IPSS que entraram em ruptura com o presidente Florival Cardoso, entre os quais a ex-mulher.

Em declarações à Lusa, o presidente das três instituições manifestou vontade de se demitir do cargo apesar de negar qualquer irregularidade na gestão daquelas associações. Disse que as acusações são “infundadas” e que está a ser vítima de uma “perseguição” às IPSS.

A IPSS “O Sonho” foi criada em 1980 e segundo o site da instituição foi criada “na sequência da identificação de vários problemas sociais e situações de risco existentes no concelho de Setúbal, aliados à sensibilidade crescente para a necessidade de os resolver, com o objectivo de promover o desenvolvimento do concelho, em especial no que se refere à integração dos grupos sociais mais desfavorecidos”.

“Os Pirilampos” é uma instituição particular de solidariedade social pertencente à Associação Central de Assistência de Setúbal. Tem um acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal para a resposta social de pré-escolar. A Joaninha é uma creche inserida no Bairro Social da “Tetra”, na freguesia de São Sebastião.