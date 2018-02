Carlos César: "Não viabilizamos um Governo minoritário do PSD"

A suspeita já existia, sobretudo entre os sociais-democratas mais céticos, mas Carlos César tratou de desfazer as dúvidas e deixou o aviso a Rui Rio. Em 2019, mesmo que o PSD vença as legislativas, dificilmente conseguirá formar Governo. Em declarações à VISÃO, o presidente e líder parlamentar socialista foi cristalino: "Nós não viabilizamos um Governo minoritário do PSD. Não viabilizámos agora [nesta legislatura], porque haveríamos de viabilizar em 2019?”

