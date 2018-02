Relvas critica Rio por não ter dito que chumbava Orçamento para 2019

Para Miguel Relvas, Rui Rio fez um "bom discurso" de estreia como presidente do PSD, mas, na sua opinião, ficaram dois aspetos por esclarecer: em primeiro lugar, se, com o novo líder, o partido viabilizará ou não um Governo do PS que não obtenha maioria absoluta nas urnas e, em segundo, se votaria, sem mais, contra o Orçamento do Estado para o próximo ano.

Em declarações, por telefone, à VISÃO, o ex-ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares sublinha que "não resta outra alternativa" a Rio que não seja opor-se à última proposta orçamental do Executivo chefiado por António Costa, até porque o PSD "já votou contra os três últimos orçamentos".

Relvas entende que Rio, "e bem", colocou um ponto final na discussão em torno do fantasma do bloco central - que pairava sobre os sociais-democratas desde a campanha para as diretas de 13 de janeiro -, mas "não respondeu" a um outro ponto: se, após as legislativas do próximo ano, o presidente do partido "viabilizará a formação de um Governo" socialista, caso António Costa não consiga maioria no Parlamento. "O discurso [de sexta-feira à noite] não respondeu - e porventura não teria de responder - a esses dois pontos", lamenta, acrescentando que "ainda há tempo" para fazer essa clarificação.

Por isso, o antigo governante e ex-dirigente "laranja" entende que os críticos de Rio, como Luís Montenegro ou Miguel Pinto Luz, não ficaram com o discurso esgotado para o que falta do conclave que decorre até domingo em Lisboa.

Quanto ao líder cessante, Pedro Passos Coelho, que ajudou a chegar à S. Caetano e a S. Bento, Relvas realça que fez um discurso perante os congressistas "com substância" e "enquadrador da estratégia futura" do partido, especialmente por ter dito categoricamente que "não" acerca dos pontos em que Rio foi omisso.

Por isso, e apesar de estar agora mais distante das lides partidárias, avança com uma convicção: "Foi um discurso de quem vai estar atento à política."