Legislação laboral: Governo entre a espada de Bruxelas e a parede parlamentar

Para já, o Governo não diz uma palavra sobre o controverso estudo divulgado na segunda-feira pela Direção-Geral para os Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia que, entre outras recomendações, defende a liberalização dos despedimentos de trabalhadores com contratos sem termo.

A VISÃO questionou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, mas não obteve do gabinete de José Vieira da Silva qualquer resposta. Segundo o documento de Bruxelas, citado pelo Diário de Notícias, a Comissão Europeia felicita o Executivo chefiado por António Costa e a maioria de esquerda pelo empenho no combate à precariedade, mas procura focar o debate noutra dimensão: a rigidez dos despedimentos dos chamados efetivos. "Há espaço para ir mais longe em reformas que reduzam a proteção laboral excessiva nos contratos permanentes em países como Portugal e Espanha", sustenta a Direção-Geral para os Assuntos Económicos e Financeiros, na página 9 do documento.

Se, por um lado, Bruxelas elogia o esforço do Governo PS para limitar o volume de emprego precário, também considera que a legislação laboral em Portugal torna especialmente difícil o despedimento invididual de trabalhadores permanentes sem justa causa. Assim, conclui o estudo, os custos inerentes a uma decisão dessa natureza tornam-se "incertos para os empregadores", o que se fica a dever em parte, à possibilidade de um trabalhador ser reintegrado na empresa se o despedimento for considerado abusivo, bem como a ineficiências nos processos judiciais.

Na semântica da Direção-Geral para os Assuntos Económicos e Financeiros, existe no nosso país "proteção laboral excessiva" para os chamados trabalhadores efetivos, o que poderá pesar no momento de captar e manter investimento estrangeiro. No entanto, o Governo, sobretudo quando tanto Catarina Martins como Jerónimo de Sousa já disseram ser necessário rever a legislação do trabalho ainda este ano (para retirar a troika das normas laborais), não se compromete com mudanças no que respeita aos despedimentos.

Para o deputado do BE José Soeiro, este estudo confirma a "obsessão ideológica antiga" da Comissão Europeia pela "liberalização dos despedimentos e pela desregulação do trabalho", o que, na sua opinião, "revela também que a Comissão Europeia não aprendeu nada com a crise e a política de austeridade". "Essa receita já provou os seus resultados", critica o parlamentar bloquista.

"Em Portugal sabemos que a facilitação dos despedimentos foi também o momento de maior crescimento do desemprego e dos piores resultados económicos", aponta o deputado, que recorda os alertas da Organização Internacional do Trabalho "para a inexistência de uma relação positiva entre a desregulação laboral e a criação de emprego".

Acerca do silêncio do Governo, José Soeiro, é cauteloso: "Não vou comentar um não comentário." No entanto, realça que o Bloco está atento ao facto de o Governo e o PS revelarem "uma contradição neste tema", lembrando uma votação no Parlamento em que a bancada socialista se aliou ao PSD e ao CDS para manter os cortes nas horas extra de trabalho.

Para o PCP, este estudo não passa de mais do mesmo, ou seja, de "uma expressão mais do papel da União Europeia enquanto instrumento ao serviço do grande capital e da sua agenda de exploração dos trabalhadores e dos povos" e outra "manifestação de ingerência que só pode ter como resposta dos estados soberanos o repúdio e a rejeição", como frisa, por escrito, o gabinete de imprensa dos comunistas à VISÃO.