Álvaro Almeida entra no PSD pela mão de Rui Rio

Álvaro Almeida é, a partir desta quinta-feira, militante do PSD. O candidato independente que liderou a lista dos sociais-democratas à Câmara do Porto nas eleições autárquicas do ano passado entra no partido depois de Rui Rio ter vencido as eleições diretas. O professor de economia da Faculdade de Economia do Porto obteve um mau resultado nesse ato eleitoral - ficou em terceiro e obteve apenas 10% dos votos -. mas isso não demoveu o presidente eleito do partido de ser o proponente da inscrição do vereador da autarquia portuense.

O anúncio foi feito pela equipa do próprio Rui Rio através de um comunicado enviado às redações. No texto, pode ler-se que a entrada do candidato autárquico no partido é um passo simbólico "para cumprir um dos objetivos que [Rui Rio] traçou para o seu magistério no cargo, que é o de voltar a abrir o partido à sociedade e chamar para dentro da sua estrutura quadros."

Até ser anunciado como o candidato apoiado pelo PSD na corrida à CM Porto, Álvaro Almeida era um perfeito desconhecido para a maior parte da sociedade portuguesa. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e é doutorado em Economia pela SE - London School of Economics and Political Science. Nasceu no Porto a 17 de novembro de 1964 e é o mais recente militante do PSD.

Recorde-se que Rui Rio apoiou o candidato do PSD à CM Porto contra Rui Moreira, por quem tinha manifestado simpatia nas eleições anteriores (de 2013).