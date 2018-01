Paulo Portas diz que não é "treinador de bancada" e 'desmarca-se' de comentar as eleições do PSD

Paulo Portas esteve esta manhã em Lisboa, na Câmara do Comércio, para falar sobre política externa. À saída, questionado pelos jornalistas, o ex-vice-primeiro-ministro disse que não é "um treinador de bancada" e evitou falar sobre as relações entre Portugal e Angola. Desafiado a comentar as eleições do PSD, voltou a usar a gíria futebolística para fintar os jornalistas: "não assisti em lado nenhum", disse.