Rui Rio é o novo presidente do PSD

Rui Rio é o novo presidente do PPD/PSD. O antigo presidente da Câmara Municipal do Porto tem por esta altura cerca de mais de 4000 dos votos do que Pedro Santana Lopes, uma vantagem da qual o antigo primeiro-ministro, matematicamente, não conseguirá recuperar.

A vitória de Rio, já confirmada nas três das quatro maiores distritais dos sociais democratas - Braga, Aveiro e Porto -, fazem do antigo autarca portuense o sucessor de Pedro Passos Coelho.

O antigo autarca sucede assim a Pedro Passos Coelho que anunciou a 3 de outubro do ano passado que não se recandidataria ao cargo que ocupa desde março de 2010, na sequência dos resultados das eleições autárquicas de 1 de outubro.