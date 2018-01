Comissão Organizadora do Congresso vai integrar críticos de Costa. Presidente vai ser João Vasconcelos 

Depois de esta manhã a VISÃO ter noticiado que a corrente crítica dentro do PS temia estar a ser excluída da organização do Congresso, foi comunicado à redação que o acordo já tinha sido alcançado. Nas últimas horas houve contactos entre a direção do partido e o grupo minoritário de descontentes de forma a integrar um representante numa lista de 9 membros. Catarina Resende foi a militante escolhida para dar voz a esta fação.

O ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos foi o escolhido para ser o presidente da COC. Depois de ser afastado do Governo na sequência do caso Galpgate, substitui Francisco César no cargo e regressa assim à atividade política mais mediática.

Os contactos para ultimar a lista completa da COC aconteceram nas últimas horas e acabaram com os receios da minoria crítica interna, que temia estar a ficar de fora. Este sábado a Comissão Nacional do PS vai reunir-se para agendar o congresso, as eleições diretas e eleger a comissão organizadora.