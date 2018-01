"Só posso dizer bem de Santana": Recorde a entrevista à VISÃO que marcou o debate dos candidatos à liderança do PSD

Recorde aqui um excerto da entrevista a Rio Rio, publicada na VISÃO a 12 de agosto de 2004, altura em que Pedro Santana Lopes era primeiro-ministro e presidente do PSD e Rui Rio era seu primeiro vice-presidente.

"Só posso dizer bem de Santana"

Mesmo reconhecendo diferenças de estilo, Rui Rio defende o primeiro-ministro com unhas e dentes. E já faz razoáveis distinções entre este e o anterior Governo

Dois quadros de Armando Alves dão outra cor, outra luz, ao interior da Casa do Roseiral, em pleno Palácio de Cris-tal. Lá fora como cá dentro, um ar manso, sereno. Rui Rio, porém, chega esbaforido, zangado com algumas notícias daquela manhã. Mas logo recupera a boa dispo-sição. Durante a entrevista há-de mexer--se algumas vezes no sofá, rir-se amiúde, enervar-se. Com a frontalidade de sem-pre. Interromperá a conversa para almo-çar com Siza Vieira, Souto Moura, Artur Santos Silva e Miguel Veiga. Assunto tabu, «conversa de amigos». Após o repasto, o retomar do .o à meada. Com a postura de quem nada teme, mas sente, talvez como nunca, os olhares sobre si próprio.

VISÃO: «A descredibilização da política resulta da permanente subordinação da política à lógica mediática.» Sabe quem escreveu isto?

RUI RIO: Devo ter sido eu. E mais do que uma vez!

Pois foi. Acha que a frase se aplica a Santana Lopes?

O que escrevi é verdade, cada dia é mais evidente. A lógica mediática entra em ab-soluto confronto com a política séria e o interesse público. Disse a Santana Lopes e nos órgãos do partido que o estilo dele é muito diferente do meu. Mas tinha de conjugar a vontade maioritária do PSD, inequivocamente favorável a Santana, e o interesse nacional. Ora, o facto de ser muito diferente de Santana não me obriga a discordar dele. Este Governo e o primeiro-ministro merecem uma avaliação justa. E não merecem o que a maior parte da Comunicação Social está a fazer. Ainda o programa de Governo não estava aprovado e já as críticas eram mais que muitas. Os governos não devem ser criti-cados pelo que fazem ou não fazem?

As críticas tiveram em conta a personalidade e o percurso de Santana Lopes, não acha?

Pois, mas nunca ninguém foi primeiro-ministro antes de o ser.

Os cargos mudam assim tanto as pessoas?

Os cargos não mudam as pessoas em absoluto, mas quando são capazes, in-teligentes e experientes podem ser di-ferentes no exercício de determinados cargos. O meu estilo não tem o exclusivo da competência e do sucesso. Santana pode ser um bom primeiro-ministro. E os primeiros passos que deu em relação a coisas concretas são claramente positi-vos. É por isso que condeno e me entris-tece o que tem sido dito sobre ele.

Ou seja, na sua opinião, Santana Lopes, afinal, tem mais consistência do que aparenta?

Exactamente. Tem mais consistência do que a imagem que têm dele. Muitas vezes consegue-se chegar aos mesmos objectivos por estilos diferentes. San-tana tem muitos méritos e não fez nada para que isto acontecesse.

O seu apoio é, portanto, sem reservas mentais?

Claro! E quando tiver de discordar, ele será o primeiro a saber.

Ele não está distante da matriz social-democrata?

Vamos ver se isso é assim na prática. A acção pode vir a dizer outra coisa. Sei o seguinte: Santana tem agido comigo com seriedade, lealdade e frontalidade. Só tenho a dizer bem.

É óbvio que, se utilizar uma régua, admito estar mais à esquerda do que ele. Mas isso que quer dizer hoje em dia? Eu, enquanto presidente da Câmara do Porto e líder de uma coligação de direita, tenho preo-cupações sociais e uma actuação mais à esquerda do que o próprio PS. A esquerda foi quem mais me contestou! Na acção política, os valores tradicionais da esquerda são, a maior parte das vezes, garantidos pela direita.

E acredita que Santana Lopes pode fazer isso?

Ele preocupa-se e sofre quando vê o so-frimento dos outros. E não é de hoje. É razoavelmente emotivo, Durão era mais racional. É possível que tenha uma sensibi-lidade social que muitos militantes do PS e do BE já não têm. Em muitos aspectos, o PS e o BE têm hoje posições próximas daquilo que a direita tradicional defende. A alteração da lei do arrendamento, é um bom exemplo: visa dar condições de habitação à classe média baixa e à classe baixa. Ao ter coragem para resolver isto, Santana está a mover a sua acção em prol das pessoas mais desfavorecidas. Uma reforma deste tipo, a dois anos de eleições, é o menos popularucho que pode haver. Não julgo os governantes pelo estilo, julgo pelas acções.

Disse a Santana Lopes que achava muito difícil ele conseguir formar um governo credível. Enganou-se?

O que eu disse é que as circunstâncias tornavam ainda mais importante a for-mação do Governo. Este não é o meu Governo, aquele que escolheria, mas eu nunca fui primeiro-ministro, não é? Este Governo tem condições para funcionar. Não vou referir nomes, mas já tive de tratar de coisas importantes com um secretário de Estado e um ministro. E a verdade é esta: são muito melhores do que os homólogos do anterior Governo. O ritmo com que os novos agarraram os problemas é diferente. Dirão: «É porque estão a começar.» Veremos.

O abandono de funções a meio dos mandatos não descredibiliza a política?

Antes de mais, a decisão de Jorge Sampaio credibilizou a democracia e foi uma atitude contrária ao populismo. Mas sei que as caras, as pessoas, estão muito mediatizadas em detrimento das ideias e projectos. Eu próprio, a dada altura, entendi dizer publicamente que ficava na Câmara antes que os portuenses pudessem ter dúvidas. De facto, é importante fazer essa distinção porque há uma certa cultura das pessoas saírem. É cada vez mais desgastante exercer cargos de grande visibilidade pública. Não é sequer reconfortante em termos mate-riais, ganha-se mais fora da política. Por princípio, é mau sair a meio de um mandato. Mas temos de analisar caso a caso. No caso de Santana, era-lhe mais confortável ficar na Câmara de Lisboa. No caso da decisão de Durão, é mais subjectivo. A decisão de Santana foi bem aceite nas populações, a de Durão divide mais as opiniões.