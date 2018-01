O “impopular” no recreio do “tabloide”

Rui Rio deveria estar avisado. Mas foi apanhado na curva. São muitos anos a virar frangos, diria o outro. E Pedro Santana Lopes continua a virá-los com habilidade, tostadinhos e suculentos, para quem apreciar esta culinária mediática. Tem propostas para o País? Tem. Propostas para o partido? Tem. Mas do que ele gosta é de não falar de diversos assuntos, falando. “Eu podia falar de...” é uma frase comum, que lhe sai como o ar que respira, para rememorar um certo episódio ou artimanha que lhe fizeram. “Mas não vou falar”. E, entretanto, já falou. De tudo.

Na RTP, no primeiro debate televisivo sobre as eleições internas do PSD, Pedro Santana Lopes tentou fazer gato-sapato de Rui Rio, adversário na corrida à liderança. Anos de televisão e de comentário político deram-lhe a arte, a pose, as ferramentas. Entre elas, a casca de banana, onde Rio escorregou, quando se falou das diferenças entre os dois.

O discurso de Pedro – naquele jeito delambido e diletante de quem fala à mesa do café, mas depois tem um compromisso de Estado ou um outro prazer à espera - os apartes, as fotografias que exibe, as fotocópias que traz à liça, constituem um mix generoso de assuntos e de striptease político do oponente que qualquer diretor de tabloide não desdenharia. Vejamos: ele há referências a mexericos, amizades perigosas, bastidores, telefonemas privados, meias verdades, pequenas diatribes, denuncia de apoiantes “toca e foge”, patifarias de bas-fond partidário. A isso, Pedro junta lamentos e beicinhos típicos, ensaiados muito antes do dia em que se apresentou ao partido como o “menino guerreiro”. E na barrela de Santana, nem a Associação 25 de Abril foi poupada. Pior: foi estigmatizada como uma qualquer agremiação de malfeitores que pretende, antes de tudo, o mal do PSD.

Ah, também se falou de financiamento partidário, do peso do Estado, de corrupção, de estratégias eleitorais para ganhar 2019, do que quer e pode o partido nos tempos mais próximos. Rio não tem o dom de servir as câmaras, os holofotes, mas Pedro faz deles o que quer e ainda pousa a mão no braço do mediador do debate, para lhe dar mais uma palavrinha. É por isso que tantos anos a assistir à presença televisiva de Santana nos dão sempre a sensação de que ele fala mais, falando igual.

Quanto a Rio, faria bem em combater a rigidez, a postura de quem acha que lhe devemos sempre alguma coisa. A impopularidade está lá, nas convicções e no argumentário de décadas, sem cedências ao facilitismo e ao mediatismo. Talvez seja isto a seriedade, mas o recreio, ali, é de Pedro. Como o foram, tantas e tantas vezes, os congressos do PSD. Ele entrava e o universo parava. Depois, o partido ouvia-o sem deixar zumbir uma mosca, e ele ia à sua vida. Derrotado como sempre, mas a andar por aí.

Se a história se repetirá, não se sabe. O partido gosta do Pedro, acha-lhe graça. Viu-o crescer, nas patuscadas, gabinetes e salões. Viu a obra que fez e também desfez. Nuns quantos meses de “trapalhadas”, sim. Dele pode esperar-se uma anedota, uma petit histoire. Rio parece, pelo contrário, saído do Olimpo, inacessível. À espera que o partido vá atrás do sentimento do povo anónimo e se enleve. Mas, no dia 13, os militantes votam e o País assiste. Chegará ser desassombrado como poucos a falar do financiamento partidário e da falta de eficácia e recato do Ministério Público?