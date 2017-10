Governo disponibiliza 600 toneladas de alimentos para animais até sexta-feira

O Governo vai disponibilizar até sexta-feira 600 toneladas de rações para animais nas cinco plataformas logísticas criadas para apoiar os produtores agropecuários afetados pelos incêndios de dia 15, disse hoje o secretário de Estado da Agricultura

"Vamos distribuir as quantidades necessárias para acudir à alimentação animal, pelo período que for necessário", disse à agência Lusa Luís Medeiros Vieira, em Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, onde uma das plataformas logísticas entrou hoje em atividade.

As cinco plataformas instaladas nos municípios de Monção, Tondela, Vagos, Vila Nova de Poiares e Gouveia vão agregar 37 concelhos e abranger a alimentação de meio milhão de animais ovinos e caprinos e 180 mil bovinos.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, hoje entram em funcionamento os centros logísticos de Vila Nova de Poiares e Tondela, com 72 toneladas para distribuir, e, até ao final da semana, os restantes iniciam a sua atividade. Até ao final da semana, o governante anunciou que vão ser distribuídas 600 toneladas de alimentos, mas que os ‘stocks’ vão estar constantemente a ser repostos. Luís Medeiros Vieira disse ainda que, logo de possível, vai chegar palha e feno para complementar as rações, mas que a seca extrema em Portugal e Espanha está a dificultar a sua aquisição, estando o Governo a negociar esses produtos em França. “Mas nenhum animal irá morrer à fome”, garantiu o governante.