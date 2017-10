A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, responsabilizou hoje o primeiro-ministro, António Costa, pelas falhas do Governo nos incêndios, que mostraram apenas "um político habilidoso" quando o país quando precisava de "um estadista".

"O primeiro-ministro falhou e não o reconheceu, arrepiou caminho vencido, mas não convencido. Os assessores de comunicação e de imagem podem dar uma ajuda, mas não mudam a natureza das pessoas e não lhes dão o estatuto que não têm. Quando o país precisava de um estadista, constatou que tinha apenas um político habilidoso", acusou Assunção Cristas.

Na abertura do debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS no parlamento, a líder centrista argumentou estar a dar voz "à censura popular" e que isso "vale independentemente do desfecho que venha a ter", que é o chumbo já anunciado pela maioria de esquerda.

"A omissão envergonhar-nos-ia enquanto parlamento, porque não estaríamos a honrar quem confiou em nós para os representarmos", declarou.

Antes do início do debate, o primeiro-ministro deslocou-se à bancada do PCP para cumprimentar o deputado e dirigente comunista Francisco Lopes, que perdeu um familiar nos incêndios, conforme foi noticiado por vários órgãos de comunicação social.

Assunção de responsabilidades é "ato de compromisso" e não "mero ritual de expiação"

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo assume-se como "primeiro responsável" depois da tragédia dos incêndios, mas salientou que a assunção de responsabilidades não pode ser "mero ritual de expiação" institucional, mas um "ato de compromisso".

"Estamos aqui hoje porque a responsabilidade face às tragédias de Pedrógão [Grande, no distrito de Leiria] e de 15 de outubro têm de ter consequências. Estamos aqui porque o sofrimento das vítimas e dos seus familiares e o sentimento de insegurança dos portugueses exigem uma resposta. Porque a perda de vidas, a destruição de habitações e empresas, a devastação da floresta, não podem ser ignoradas", disse António Costa na abertura do debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP.

Para António Costa, "com sentido de dever", o Governo, "como o órgão de condução da política geral do país e o órgão superior da administração pública, assume-se "como primeiro responsável perante a Assembleia da República".

No entanto, de acordo com o primeiro-ministro, a "assunção de responsabilidades não pode ser um mero ritual de expiação institucional", devendo antes ser "um ato de compromisso firme de fazer o que tem de ser feito, de mudar o que tem de mudar, de reparar o que exige reparação".

"O compromisso de enfrentar os desafios estruturais do desordenamento da floresta, do abandono do interior, das alterações climáticas, do mesmo passo que satisfazemos a obrigação imediata de reparar e reconstruir. O compromisso de garantir a segurança dos cidadãos, reduzindo riscos, prevenindo ameaças, alertando para os perigos, protegendo na contingência e socorrendo na calamidade", defendeu António Costa.

PSD acusa Costa de "incompetência, soberba e insensibilidade"

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou hoje o primeiro-ministro de "incompetência, soberba e insensibilidade" na resposta aos incêndios dos últimos meses que causaram mais de cem mortos e de falhar "nas horas difíceis".

"O país sabe hoje que tem um primeiro-ministro excelente a dar boas notícias, mas nas horas difíceis, nas horas em que precisa de um chefe de Governo, o senhor está ausente, o senhor falha", acusou Hugo Soares, no início do debate da moção de censura do CDS-PP.

Na primeira ronda de perguntas à líder do CDS-PP, Assunção cristas, o líder parlamentar do PSD optou por se dirigir quase exclusivamente ao primeiro-ministro, António Costa, considerando que o debate de hoje "tem um passado, tem um presente e tem um futuro".

"O passado é tudo o que aconteceu no país em que o Governo falhou, o Estado falhou e o primeiro-ministro falhou", criticou.

Hugo Soares responsabilizou diretamente António Costa pelas falhas, dizendo que "foi a sua incompetência, a sua insensibilidade e a sua soberba" que fez com que não tivesse sido prolongada a fase mais crítica dos incêndios ou tivesse substituído vários comandantes na proteção civil "por amigos" pouco antes da época de incêndios.

"Foi a sua incompetência, a sua insensibilidade, a sua soberba que o fez manter uma ministra que implorava para sair porque não tinha condições políticas e pessoais", acusou ainda Hugo Soares.