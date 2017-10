Santana Lopes orgulhoso do "trabalho de salvação nacional" de Passos Coelho

O candidato à presidência do PSD Pedro Santana Lopes afirmou hoje que está na corrida à liderança do partido para "clarificar", defendendo que os sociais-democratas devem orgulhar-se do "trabalho de salvação nacional" feito por Pedro Passos Coelho.

Pedro Santana Lopes falava no lançamento da sua candidatura à presidência do PSD, numa sessão com centenas de apoiantes em Santarém. Logo nas suas primeiras palavras, referiu um dos seus principais objetivos na corrida para as "diretas" de janeiro.

"Em 2005 disse que ia andar por aí e nunca pensei que essas palavras tivessem até hoje tal impacto. Hoje estou aqui, vim para clarificar, porque o PSD precisa disso e Portugal também precisa disso", declarou, recebendo uma prolongada salva de palmas..

Uma das ideias que Pedro Santana Lopes pretende clarificar está relacionada com o período de governação de Passos Coelho, criticado até por alguns membros do partido.

"O PSD orgulha-se do trabalho de salvação nacional feito pelo Governo de Pedro Passos Coelho. Queremos um partido sem memória?", questionou o ex-provedor de Santa Casa da Misericórdia, numa alusão aos sociais-democratas que se demarcaram do anterior executivo.

Rui Machete, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros com Passos Coelho e é agora mandatário da candidatura de Santana Lopes à liderança do PSD, lembrou que o rival de Rui Rio "sempre deu a cara como deputado, como governante, como presidente da Câmara de Lisboa ou como provedor da Santa Casa da Misericórdia", para de seguida lhe elogiar a "maturidade e capital de experiência" acumuladas. "É a figura que tem melhores possibilidades de fazer frente ao Governo socialista, apoiado por partidos da extrema-esquerda", declarou Machete.

Na sessão em Santarém, marcaram presença a histórica social-democrata Conceição Monteiro, dirigentes como Bragança Fernandes, Pedro Pinto, Carlos Abreu Amorim, Miguel Santos e Duarte Marques, o ex-ministro Costa Neves, e santanistas históricos como Rui Gomes da Silva, José Raúl dos Santos (Ourique), Manuel Frexes e a antiga vereadora da Câmara Municipal de Lisboa Helena Lopes da Costa.