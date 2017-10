Eduardo Cabrita é o novo ministro da Administração Interna

Der acordo com a nota oficial do Governo, Eduardo Cabrita, até agora nas funções de ministro Adjunto do primeiro-ministro, substitui Constança Urbano de Sousa, que hoje se demitiu da pasta da Administração Interna.

Para o lugar de Eduardo Cabrita como ministro Adjunto do primeiro-ministro, António Costa escolheu Pedro Siza Vieira.

O Presidente da República dá posse aos novos ministros no sábado, pelas 09h00, no Palácio de Belém.

"A tomada de posse está marcada para o próximo sábado, 21 de outubro, às 09:00, no Palácio de Belém", refere-se no comunicado oficial do Governo.

Uma nota colocada no site da Presidência da República informa que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou os dois nomes que lhe foram propostos pelo primeiro-ministro.