Número de mortes confirmadas aumentou para 37

O número de mortos causados pelos incêndios que deflagraram no domingo aumentou para 37 anunciou hoje a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC). Segundo a adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, o número de mortes aumentou na sequência da morte, hoje, de uma pessoa que estava internada no hospital de Coimbra.

Seis dos sete desaparecidos nos incêndios que deflagraram no domingo na região centro do país foram encontrados com vida. Segundo a responsável, todos os seis desaparecidos encontrados são do distrito de Viseu, faltando encontrar uma pessoa no distrito de Coimbra.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 37 mortos e mais de 70 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

Viseu perdeu 19 pessoas:

1 em Viseu

em Viseu 6 em Vouzela

em Vouzela 3 em Tondela

em Tondela 4 em São Joaninho e 1 em São Jorge, duas localidades do concelho de Santa Comba Dão.

em São Joaninho e em São Jorge, duas localidades do concelho de Santa Comba Dão. 1 vítima mortal em Nelas

vítima mortal em Nelas 1 morto no Carregal do Sal

morto no Carregal do Sal 1 morto na A25

morto na A25 e 1 outro no Coço, em Oliveira de Frades

Coimbra contabiliza 15 vítimas mortais:

2 em Vale Maior, Penacova

em Vale Maior, Penacova 2 em Nogueira do Cravo

em Nogueira do Cravo 1 em Vilela

em Vilela 2 em quinta do ribeiro, estas três localidades em Oliveira do Hospital.

em quinta do ribeiro, estas três localidades em Oliveira do Hospital. 2 em Cerdeira

em Cerdeira 1 em Salgueiral, estas duas localidades em Côja

em Salgueiral, estas duas localidades em Côja 3 em Quinta da Barroca, em Tábua

em Quinta da Barroca, em Tábua 1 em São Martinho da Cortiça, em Arganil

em São Martinho da Cortiça, em Arganil 1 no Hospital de Coimbra

No distrito da Guarda, morreram duas pessoas.

E no distrito de Castelo Branco foi registado um morto na Sertã.

O primeiro-ministro, António Costa, assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios, e o Governo decretou três dias de luto nacional.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, onde um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.