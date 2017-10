Manifestações contra o flagelo incêndios organizadas via Facebook com milhares de interessados

As convocatórias sucedem-se rapidamente: Manifestação Silenciosa Portugal Contra os Incêndios, Todos a Belém, Vão de férias - Protesto Civil e apartidário são apenas alguns dos eventos criados no Facebook para apelar ao protesto nas ruas de Lisboa, no rescaldo da tragédia dos últimos dias, que resultou em 37 mortos e ainda incalculáveis perdas materiais.

Belém, Praça do Comércio, Praça Luís De Camões, Marquês de Pombal, dia 17, dia 20, dia 21, às 16h00, às 19h00, às 19h30, às 21h30... são várias as hipóteses e muitos os interessados.

A Manifestação Silenciosa Portugal Contra os Incêndios, por exemplo, marcada para a Praça Luís De Camões, no sábado (dia de Conselho de Ministros extraordinário sobre os incêndios), às 16h00, conta, para já com mais de 12 mil "interessados" e mais de 2 mil com presença confirmada. "É altura de nos unirmos. O país está de rastos com mais uma vaga de incêndios. Queremos ver mudança nas políticas de prevenção! Junta-te a nós nesta demonstração pública pacífica. O futuro começa agora", lê-se na descrição do evento. Também já mais de 2500 pessoas disseram que vão à Manifestação Silenciosa: Portugal Contra os Incêndios mas no Porto, marcada para as 16h00 na Avenida dos Aliados, enquanto o evento de Viseu decorrerá à mesma hora para exigir "medidas concretas".

Basta! Por um Futuro Sustentável! é o protesto convocado pelo Movimento Fénix - Renascer das Cinzas para chamar os interessados à Assembleia da República e às sedes de Conselho, às 18h00 de sábado também.

Ainda esta terça-feira, às 19h30, deverão unir-se dois eventos distintos, em Belém, Lisboa, (um protesto "contra a incompetência e desresponsabilização política" e outro para mostrar a repulsa pelo que está a ocorrer e disso dar conta ao Presidente"), cada um também com milhares de pessoas a manifestarem o seu interesse em estar presentes.

Com menos afluência prevista, pelo menos por enquanto, estão várias outras acções, pelo país fora. Em Leiria, por exemplo, o evento Todos Juntos Pela Reflorestação Do Pinhal De Leiria está marcado para quarta-feira, às 21h00. Para as 18h00 de sexta-feira, em Braga, está marcada uma concentração. Já o movimento "Incêndios, até quando?" tem duas concentrações previstas, para Braga e Coimbra, sexta-feira, às 18h00.