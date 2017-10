Várias aldeias evacuadas em Viseu durante a madrugada

As populações de Falorca de Silgueiros, Mosteiro e Póvoa Dão são retiradas para o Largo de Loureiro de Silgueiros, enquanto as de Outeiro de Farminhão são reencaminhadas para o Largo de Farminhão.

Aldeias do concelho de Viseu foram hoje de madrugada evacuadas na sequência dos vários incêndios que atingiram aquela região, anunciou a Câmara Municipal.

Numa publicação no Facebook, o município de Viseu diz que o "Sistema de Proteção Civil Municipal de Viseu alerta as populações atingidas pelos fogos do seguinte plano de evacuação".

