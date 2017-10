Fogo volta a matar em Portugal - 36 mortes confirmadas

O número de mortes ocorridas devido aos incêndios florestais que lavram no país desde domingo aumentou para 36, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Entre as vítimas mortais já confirmadas está um bebé de um mês na Quinta da Barroca, em Tábua, distrito de Coimbra.

Viseu perdeu 19 pessoas:

1 em Viseu

em Viseu 6 em Vouzela

em Vouzela 3 em Tondela

em Tondela 4 em São Joaninho e 1 em São Jorge, duas localidades do concelho de Santa Comba Dão.

em São Joaninho e em São Jorge, duas localidades do concelho de Santa Comba Dão. 1 vítima mortal em Nelas

vítima mortal em Nelas 1 morto no Carregal do Sal

morto no Carregal do Sal 1 morto na A25

morto na A25 e 1 outro no Coço, em Oliveira de Frades

Coimbra contabiliza 14 vítimas mortais:

2 em Vale Maior, Penacova

em Vale Maior, Penacova 2 em Nogueira do Cravo

em Nogueira do Cravo 1 em Vilela

em Vilela 2 em quinta do ribeiro, estas três localidades em Oliveira do Hospital.

em quinta do ribeiro, estas três localidades em Oliveira do Hospital. 2 em Cerdeira

em Cerdeira 1 em Salgueiral, estas duas localidades em Côja

em Salgueiral, estas duas localidades em Côja 3 em Quinta da Barroca, em Tábua

em Quinta da Barroca, em Tábua 1 em São Martinho da Cortiça, em Arganil

No distrito da Guarda, morreram duas pessoas.

E no distrito de Castelo Branco foi registado um morto na Sertã.

No balanço realizado às 16:00, na sede da ANPC em Carnaxide, concelho de Oeiras (distrito de Lisboa), foram ainda contabilizados sete desaparecidos: um na Figueira da Foz, um na Pampilhosa da Serra (distrito de Coimbra), dois em Nelas, dois em Santa Comba Dão e um em Mortágua (distrito de Viseu).

Além das vítimas mortais, o balanço efetuado com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) permitiu contabilizar 56 feridos, dos quais 16 com gravidade, incluindo um bombeiro.

No balanço da situação operacional, Patrícia Gaspar adiantou que desde o início do dia de hoje se registaram 163 ocorrências de incêndios florestais, com 50 ainda “em curso”, que concentravam 3.762 operacionais, apoiados por 1.148 meios terrestres e apenas dois meios aéreos.

Segundo a responsável, mantém-se “a dificuldade de empenhamento” de aeronaves devido “à inexistência de condições para poderem operar”.

Durante a tarde eram esperados dois aviões Cannadair, oriundos de Itália, para ajudar ao combate às chamas nos incêndios ainda ativos, dos quais 31 eram considerados como “importantes” devido à sua dimensão e meios mobilizados no combate.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.

Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e cerca de 250 feridos.

Mais de 5 mil bombeiros e três meios aéreos no combate às chamas às 15:30

Mais de cinco mil operacionais combatiam hoje, às 15:30, 141 incêndios no norte e centro do país, apoiados por 1.600 meios terrestres e três meios aéreos, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo o 'site' da ANPC, às 15:30 estavam no terreno 5.493 operacionais e 1.644 meios terrestres, além dos três meios aéreos.

À mesma hora, a Proteção Civil contava 15 ocorrências importantes: cinco no distrito da Guarda, quatro no distrito de Coimbra, três em Viseu, uma em Leiria, uma em Castelo Branco e outra em Aveiro.

Foi entretanto accionada a linha telefónica 800 246 246 para responder aos pedidos de informação das populações sobre situações resultantes dos incêndios mas não directamente relacionadas com o combate às chamas, como evacuações ou vias cortadas.

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.