Rui Rio é candidato

Rui Rio vai anunciar dentro de dias a sua candidatura à liderança do PSD. No máximo, a decisão deverá ser comunicada publicamente até ao final da próxima semana, embora ainda esteja a ser trabalhado o formato e o contexto em que o anúncio será feito. Certo, para já, é que Rio não deverá falar ao País a partir do Porto. “As próximas eleições internas têm de refletir a vontade de mudança dos portugueses”, afirma o ex-presidente de câmara que, esta segunda-feira, logo pela manhã, recebeu a VISÃO no seu escritório após uma noite mal dormida e ainda abalado com o fosso entre o partido e o País revelado pela derrocada eleitoral, mas recusando-se a adiantar mais pormenores sobre o que vai fazer em breve.

A decisão, porém, estava tomada há meses. Ou seja, não dependia da dimensão da derrota social-democrata nem da eventual saída de Pedro Passos Coelho ou da disponibilidade de outros potenciais candidatos. Nesta fase, só uma vitória do partido teria feito recuar Rui Rio.

Na edição da VISÃO que esta quinta estará nas bancas, conheça, em exclusivo, todos os bastidores desta decisão, o que está a ser feito para levar Rio à liderança do partido e as ideias que o ex-autarca tem defendido em dezenas de conferências e palestras, algumas das quais constituem uma espécie de “cartilha”, da qual sairão propostas a apresentar aos militantes.