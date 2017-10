Medina celebra a quarta vitória consecutiva do PS em Lisboa

O presidente eleito da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, salientou hoje a “grande vitória” do partido na capital nas eleições de domingo, dando como certa uma maioria na Assembleia Municipal, quando ainda faltam apurar algumas mesas de voto.

“Obtivemos hoje em Lisboa uma grande vitória. Agora é certo que ganhámos mais duas Juntas do que tínhamos – temos 19 das 24 –, temos maioria na Assembleia Municipal […] e é certo também termos ganho a Câmara pela quarta vez consecutiva”, destacou o autarca, no hotel Altis da Rua Castilho, onde decorre a noite eleitoral do partido.

Falando perante uma sala cheia de apoiantes, Fernando Medina, que já preside ao executivo, agradeceu aos munícipes: “Obrigado Lisboa, obrigado pela confiança, pela responsabilidade e pelo privilégio”

Fernando Medina, admitiu que caso o PS tenha maioria na autarquia poderá atribuir pelouros aos vereadores da oposição, “caso haja essa vontade”, de forma a ter “apoio para políticas” a concretizar.

“A esta hora ainda não está fechado o número de vereadores [no executivo]. Se o PS tiver maioria absoluta como desejo e como é expectável, é minha intenção abrir diálogo com as várias forças políticas, disponibilizando-me […] para um pacto para a atribuição de pelouros, caso haja essa vontade”, declarou.

Falando no hotel Altis da Rua Castilho, de Lisboa, onde decorre a noite eleitoral do partido, Fernando Medina reforçou: “Qualquer que seja o resultado, procuraremos alargar a base política, no sentido de termos mais apoio para as políticas que vamos concretizar”.