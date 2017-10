Jerónimo assume maus resultados, mas garante que a luta continua

"Não podendo a leitura do resultado da CDU ser confinada ao do número de maiorias absolutas, a perda de presidências de câmaras municipais - que pode atingir nove ou dez - é, sobretudo, uma perda para as populações, que não demorarão a perceber o quanto errada foi a sua opção", afirmou Jerónimo de Sousa.

Na sede da campanha eleitoral da CDU, que juntou comunistas, ecologistas e independentes, em Lisboa, o líder do PCP manifestou, contudo, a convicção de continuar a lutar pela defesa, conquista e reposição de direitos das pessoas, designadamente na discussão com o Governo do PS sobre o Orçamento do Estado para 2018, embora reconhecendo menor força do que a de que disporia com um resultado eleitoral mais positivo.

"[Este resultado] Não reduz a influência real do PCP e do PEV, o reconhecimento que milhares e milhares fazem do seu papel decisivo na nova fase da vida política, o papel que continuarão a assumir para com a dinamização da luta e construir o caminho que garanta o desenvolvimento económico e social do país. Mas, é necessário não iludir que este resultado constitui um fator negativo para dar força a esse caminho", admitiu.

Jerónimo de Sousa, perante algumas dezenas de jovens apoiantes, no centro de trabalho comunista Vitória, na avenida da Liberdade, reafirmou a sua "confiança, convicção e determinação"

Jerónimo de Sousa referiu que, "em termos de percentagem eleitoral", a CDU esteve "ao nível de 2009, baixando cerca de um por cento em relação a 2013".

"A nossa convicção profunda é a de que autárquicas são autárquicas. Vamos agora para a batalha política, a intervenção em sede institucional... Quem nos conhece sabe bem que nenhuma perda nos leva a perder os grandes objetivos que nos anima", afirmou.